Хабиров назвал «мракобесием» скептическое отношение жителей Башкирии к вакцинации

Хабиров попросил усилить просветительскую работу по вакцинации от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил госорганам усилить среди населения профилактическую работу по вакцинации от коронавируса, поскольку «в общественном сознании […] больше преобладают мракобесные настроения». Об этом руководитель региона сказал во время оперативного совещания в местном правительстве 21 июня.

– Организуйте надлежащую профилактическую работу по вакцинации. Много раз я уже убедился в том, что в общественном сознании, в паблике больше преобладают мракобесные настроения – самое настоящее мракобесие. Людям надо объяснять суть содержания того, что мы просим. Мы это делаем не для себя – мы это делаем для них, в конце концов, – отметил Хабиров.

Он добавил, что власти республики пока проигрывают «идеологический спор с мракобесием», и попросил привлечь к просветительской работе академию наук, «весь коллектив авторитетных ученых медуниверситета», а также врачей и других специалистов. Они, по словам руководителя республики, должны «день и ночь рассказывать» о безопасности и необходимости прививки от COVID-19. «Очень важно сделать стройную систему просветительской работы. Мы должны победить вот это мракобесие», заключил Хабиров.