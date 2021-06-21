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Здоровье21 июня 2021 10:28

Хабиров назвал «мракобесием» скептическое отношение жителей Башкирии к вакцинации

Он попросил привлечь к просветительской работе академию наук и авторитетных ученых
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров попросил усилить просветительскую работу по вакцинации от коронавируса

Хабиров попросил усилить просветительскую работу по вакцинации от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил госорганам усилить среди населения профилактическую работу по вакцинации от коронавируса, поскольку «в общественном сознании […] больше преобладают мракобесные настроения». Об этом руководитель региона сказал во время оперативного совещания в местном правительстве 21 июня.

– Организуйте надлежащую профилактическую работу по вакцинации. Много раз я уже убедился в том, что в общественном сознании, в паблике больше преобладают мракобесные настроения – самое настоящее мракобесие. Людям надо объяснять суть содержания того, что мы просим. Мы это делаем не для себя – мы это делаем для них, в конце концов, – отметил Хабиров.

Он добавил, что власти республики пока проигрывают «идеологический спор с мракобесием», и попросил привлечь к просветительской работе академию наук, «весь коллектив авторитетных ученых медуниверситета», а также врачей и других специалистов. Они, по словам руководителя республики, должны «день и ночь рассказывать» о безопасности и необходимости прививки от COVID-19. «Очень важно сделать стройную систему просветительской работы. Мы должны победить вот это мракобесие», заключил Хабиров.