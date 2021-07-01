Хабиров высказался о продаже поддельных справок и сертификатов о вакцинации от ковида

Он также сказал, что уже обсудил возможные инциденты с министром МВД и дал поручение СБ мониторить ситуацию.

Сегодня, 1 июля, Радий Хабиров на встрече с журналистами высказался о продаже поддельных справок и сертификатов о вакцинации от коронавируса. Глава считает, что пресекать это должны правоохранительные органы. Правда, глава надеется, что «люди гораздо более благоразумнее, чем они думают» и не станут таковым заниматься.

- Ну, кто-то может пойти и купить данный документ, но я не думаю, что это приобретет массовый характер. Наша задача в борьбе с коронавирусной инфекцией – достичь коллективного иммунитета. Все эти поддельные справки не помешают ее исполнению. Их изготовление – незаконно, есть статья в УК РФ по этому поводу. В ряде городов их уже публично ловят, рассказывают об этом в СМИ, - прокомментировал Хабиров.

Он также сказал, что уже обсудил возможные инциденты с министром МВД и дал поручение СБ мониторить ситуацию.