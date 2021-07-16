У 240 жителей Башкирии выявили коронавирус за последние сутки

Жертвами COVID-19 в течение минувших 24 часов стали шесть жителей Башкирии

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен еще у 240 человек. Для республики это очередной рекорд по приросту зараженных. Всего на территории региона зарегистрировали 44 482 случая инфицирования. Об этом 16 июля сообщила администрация главы РБ.

Жертвами COVID-19 в течение минувших 24 часов стали шесть жителей Башкирии. С начала пандемии от инфекции скончались 677 человек.

За все время от коронавируса выздоровели 41 416 пациентов, 256 из них вылечились за последние сутки.

Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 794 487 жителей региона, второй – 472 623.