При сохранении текущих темпов Уфа выполнит план по вакцинации от COVID-19 к 1 сентября

В Уфе полностью привились от коронавируса 131 тысяча человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Уфы надеются выполнить план по вакцинации от коронавируса к началу осени. Это будет возможно при сохранении текущих темпов прививочной кампании, сообщила управделами администрации города Альфира Бакиева.

Всего в башкирской столице привиться должны как минимум 588 650 жителей. На данный момент первым компонентом вакцинировались 240 тысяч человек (40,8% от плана), вторым – более 131 тысячи (22,3%).

– Ежедневно прививаются около семи тысяч уфимцев. Небольшой спад идет в выходные дни. […] Если мы пойдем такими же темпами, где-то к 1 сентября полностью 100% мы должны вакцинироваться, – отметила Бакиева.

Чиновница добавила, что с этой недели в Уфе ожидается значительный рост привитых вторым компонентом, так как походит срок вакцинации у тех, кто активно проходил первую процедуру 21 день назад.