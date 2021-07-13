В Уфе разворачивают мегапункт вакцинации против коронавируса

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Завтра, 14 июля в конгресс-холле «Торатау» в Уфе откроется самый крупный в Приволжском федеральном округе пункт вакцинации от коронавируса. Привиться там сможет любой желающий. Об этом на заседании оперштаба по проблеме COVID-19 сообщил мэр башкирской столицы Сергей Греков.

– Пункт вакцинации будет работать с 8:00 до 20:00 без выходных и праздничных дней. За сутки там готовы вакцинировать до 1,5 тысячи человек, – рассказал чиновник.

Он добавил, что в этом пункте с 14 по 28 июля власти города проведут среди вакцинировавшихся «розыгрыш ценных призов и путёвок в санатории».

В Башкирии по состоянию на 13 июля первым компонентом вакцины от коронавируса привились 751 449 жителей, вторым – 432 933. В ближайшие сутки республика ожидает поставку еще 95 тысяч доз прививки.