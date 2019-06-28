Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы передали в суд

Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы тремя полицейскими передали в суд.

Сегодня, 28 июня, прокуратура Башкирии сообщила, что в суд передали обвинительное заключение по уголовному делу. Совсем скоро бывшие начальники отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также бывший начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району предстанут перед судом.

Ни один из бывших страж порядка не признал свою вину и до последнего пытался доказать свою невиновность. Экс-полицейские предстанут перед судом по двум статьям – изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера. На данный момент Эдуард Матвеев, Павел Яромчук и Салават Галиев находятся под домашним арестом.

В следкоме отметили, что криминалисты и следователи проделали значительный объем работы, чтобы найти следы совершенного преступления: по местам жительства и работы обвиняемых были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения по ходу передвижения обвиняемых, следственно-оперативным путем проверены и опровергнуты представленные алиби обвиняемых, проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в экспертных учреждениях другого региона.

Напомним, что история с изнасилованием прогремела на всю страну в конце октября 2018 года. 24-летняя дознавательница обвинила троих своих коллег, с которыми распивала алкогольные напитки, в изнасиловании.

Гузель С. сообщила, что на нее напали и насиловали. На следующий день после заявления всех троих мужчин взяли под стражу, а позже с позором уволили с органов внутренних дел. Через несколько месяцев погонов лишилась и сама 23-летняя девушка. В конце 2018 года журналисты «КП-Уфа» со ссылкой на адвоката Павла Яромчука сообщили, что у мужчины диагностировали опухоль мозга прямо в СИЗО.

Расследование уголовного дела длилось 8 месяцев. Суд несколько раз продлевал обвиняемым срок ареста в СИЗО, а в мае 2019 года всех троих экс-полицейских отпустили под домашний арест.

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