2019-01-22T12:36:05+03:00
Происшествия

У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы из Уфы нашли опухоль мозга

Майору Павлу Яромчуку необходима срочная медицинская помощь
Рустам МАКСЮТОВ
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Адвокаты решают вопрос о начале леченияАдвокаты решают вопрос о начале лечения
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Одному из обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе стало резко плохо прямо в камере. Адвокаты Павла Яромчука утверждают, что их подзащитному диагностировали опухоль головного мозга, и что необходимо в кратчайшие сроки приступить к лечению.

- Сегодня в 8 утра я забрал заключения нейрохирургов по медицинским документам Яромчука. У него диагностировали опухоль головного мозга. Требуется срочное медицинское обследование. Нужно решать вопрос о проведении стационарного или какого-то другого лечения, - рассказал адвокат обвиняемого Наиль Багаутдинов.

В настоящий момент другой адвокат Яромчука Валерия Посохова готовит все медицинские документы, чтобы представить их в суде.

Ранее представители Яромчука уже неоднократно жаловались на состояние его здоровья. В частности, экс-полицейскому стало плохо в здании суда во время ожидания одного из слушаний дела. Мужчину увезли в больницу, но затем вновь вернули в СИЗО.

До настоящего времени все жалобы и обращения адвокатов судом отклонялись.

Напомним, что майора Павла Яромчука вместе с двумя другими офицерами взяли под стражу 2 октября. В дальнейшем ему предъявили обвинение в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которое, по предварительным данным, произошло в ночь на 30 октября в здании Управления по вопросам миграции Уфимского района.

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