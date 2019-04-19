Уфимского полицейского, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, поместили в камеру к педофилам

История с бывшей уфимской дознавательницей, обвинившей коллег-полицейских в изнасиловании, получила новый поворот – экс-начальника миграционного отдела Павла Яромчука поместили в камеру к извращенцам.

Как рассказал представитель бывшего майора МВД Наиль Багаутдинов, его подзащитному внезапно изменили условия содержания.

- Это было странно. Со словами «Ты же жалуешься, что сидишь в одиночной камере», его взяли и пересадили к людям, которые обвиняются в педофилии, - объяснил юрист.

Также сегодня стало известно, что у стражей порядка появились вопрос к медику, наблюдавшему Павла.

- Уфимского врача из больницы №21, увидевшего на снимках мозга Яромчука опухоль, начали таскать по следователям. Пытаются сказать, что он за взятку увидел на снимке новообразование. Врачи из республиканской больницы опухоль не увидели. Моя коллега Валерия Посохова отвезла документы в Москву, там врачи тоже увидели опухоль. Есть такая версия, будто кто-то из адвокатов сам сознался, что подкупил врача. Этого, естественно, не было, - объяснил мужчина.

Павел Яромчук со своей женой

Напомним, что ранее адвокаты Яромчука наставали на немедленной госпитализации подзащитного. По словам представителей, мужчина на некоторое время потерял сознание в подконвойном помещении Советского районного суда Уфы. Однако в суде доводы защитников не произвели впечатления на суд.

Громкая история скандала в уфимской полиции началась еще в ноября 2018 года. 23-летняя дознавательница отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, после пьяной посиделки в служебном помещении, обвинила трех своих старших по званию коллег в групповом изнасиловании. Вскоре всех мужчин арестовали. Состоялось уже три суда по громкому делу. Каждый раз Фемида продлевала арест мужчин на два месяца.

Сразу после Нового года стало известно, что девушку-дознавательницу уволили из МВД за распитие алкоголя на рабочем месте.

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