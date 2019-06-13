В Уфе экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании, оставили под домашним арестом

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-13T18:33:27+03:00

Меру пресечения им сегодня избрал Советский районный суд

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Сегодня, 13 июня, в Советском районом суде Уфы вновь рассматривался вопрос о мере пресечения троим экс-полицейским, обвиняемым в групповом изнасиловании. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на адвокатов бывших сотрудников МВД, всех троих вновь отправили под домашний арест.

Напомним, в начале мая бывшего майора Павла Яромчука, а также экс-полковников Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева перевели из СИЗО под домашний арест. До этого они почти полгода просидели в следственном изоляторе.

Троих в прошлом высокопоставленных офицеров башкирской полиции обвиняют в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. По версии следствия преступление произошло в здании отдела по вопросам миграции Уфимского районного отдела полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU