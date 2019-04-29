Уфимский суд продлил арест полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы

Советский районный суд Уфы продлил арест бывшим полицейским Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву еще на один месяц.

Дело еще двух полицейских, обвиняемых в изнасиловании 24-летней дознавательницы, рассматривали сегодня днем, 29 апреля, в Советском районном суде Уфы. Фемида вынесла решения о продлении ареста еще на один месяц подозрительно быстро – буквально через несколько часов после того, как обвиняемых доставили в здание суда. Информацией о продлении ареста поделились адвокаты экс-полицейских

Напомним, что тремя днями ранее, в пятницу, 26 апреля, этот же суд решил отпустить под домашний арест бывшего коллегу Матвеева Павла Яромчука. Увидеть родных последний сможет уже в среду, 1 мая. В отличие от истории с Матвеевым и Галиевым, решение судьи по Яромчуку стало известно почти через 12 часов после его конвоирования в здание суда. По всей видимости, суд принял во внимание состояние здоровья подозреваемого – по словам адвоката Наиля Багаутдинова, на снимках мозга Яромчука врачи увидели новообразования.

Напомним, что секс-скандал в уфимской полиции разразился в конце октября 2018 года. 24-летняя дознвательница отдела МВД по Уфимскому району Башкирии после совместной пьянки обвиняла трех старших коллег (Эдурда Матвеева, Павла Яромчука и Салавата Галиеева - Прим.Ред.) в групповом изнасиловании. Через несколько дней полицейских уволили из органов и поместили под стражу.

В конце декабря 2018 года стало известно, что у Павла Яромчука может быть опасное новообразование в мозгу. Сразу после Нового года уволили и саму дознавательницу – за распитие спиртного на рабочем месте. В феврале суд продлил мужчинам срок ареста еще на два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уфимского полицейского, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, поместили в камеру к педофилам

Павлу Яромчуку изменили условия содержания в СИЗО (подробнее)

С троих обвиняемых в изнасиловании полицейских из Уфы потребовали 100 миллионов рублей компенсации

Как сообщил «Комсомольской правде» источник, размеры гражданского иска увеличились в несколько раз (подробнее)

Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД

Такая же участь постигла и ее подругу (подробнее)

Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»

Зам. начальника Росгвардии в ответ заявил, что Гульназ ему не дочь: «Мои дети дома сидят!» (подробнее)

Появились результаты экспертизы ДНК по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Информацию подтвердил один из адвокатов и собственный источник "Комсомолки" (подробнее)

Дознавательница из Уфы потребовала компенсации от обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских

Представитель девушки не назвала размеры выплаты (подробнее)

Ситуация запутанная, но не мы в этом виноваты: обвиняемый в изнасиловании дознавательницы экс-полицейский ответил на письмо "Комсомолки"

Павел Яромчук полностью уверен в своей невиновности (подробнее)