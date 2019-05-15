В Уфе отправили домой еще одного обвиняемого в изнасиловании экс-дознавательницы

Сегодня, 15 мая, в Верховном суде Башкирии изменили меру пресечения Салавату Галиеву, который обвиняется в изнасиловании 24-летней дознавательницы Гузель С. 50-летнего экс-начальника УВД Кармаскалинского района отправили под домашний арест. Об этом «КП - Уфа» рассказал источник, близкий к ситуации. Информацию подтвердили и в Верховном суде.

Отметим, что Галиев провел в СИЗО полгода, 29 апреля арест продлили еще на месяц, однако сейчас все изменилось. С чем это связано, пока не удалось узнать.

- Постановлением Советского районного суда города Уфы от 29 апреля было отменено Верховным судом республики. Сегодня в отношении Салавата Галиева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 31 мая, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

Напомним, что 26 апреля под домашний арест отпустили и Павла Яромчука из-за проблем со здоровьем. Ранее у него находили опухоль головного мозга. И Яромчук, и Галиев будут ждать суда по громкому делу у себя дома, когда их товарищ Эдуард Матвеев проведет это время за решеткой. Отметим, что у него тоже имеются проблемы со здоровьем, у экс-полицейского больные почки.

Секс-скандал в башкирской полиции прогремел в ночь на 30 октября. 24-летняя Гузель С. обвинила троих своих коллег в изнасиловании. Бывшие коллеги распивали алкогольные напитки в здании полиции, а потом, со слов жертвы, все трое начальников набросились на нее и изнасиловали то по очереди, то одновременно. Эту информацию, естественно, опровергают все трое бывших страж порядка. Расследование уголовного дела идет уже более полугода. Обвиняемым уже трижды продлевали срок заключения. Все участники пьяной оргии с позором уволены с органов внутренних дел.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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