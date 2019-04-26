Обвиняемого в изнасиловании 24-летней дознавательницы Павла Яромчука перевели под домашний арест

26 апреля в Советском районном суде рассмотрели ходатайство следователей о продлении ареста обвиняемому в изнасиловании дознавательницы Павлу Яромчуку. На этот раз экс-полицейскому изменили меру пресечения. С 1 мая его переведут под домашний арест. Такое решение было принято из-за проблем со здоровьем Яромчука. Напомним, ранее у него обнаружили опухоль мозга.

Судьба двоих его коллег Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева пока остается неизвестной.

Примерно в 10:30 Павла Яромчука завели в зал судебного заседания. На этот раз с его делом работает судья Абрамова, хотя ранее этим делом занимался судья Габдрахманов.

Как сообщает корреспондент «Комсомольской Правды - Уфа» из здания суда, внешне Яромчук выглядит спокойно. Кажется, что ему уже равнодушна вся эта запутанная история. На первых заседаниях мужчина передвигался быстро и старался спрятать свое лицо от журналистов. Сейчас он идет медленно и с высоко поднятой головой.

Жена Павла Яромчука Василя также находится в здании суда. Она выглядит подавленной и не верит, что ее муж мог совершить это преступление.

- Моего мужа кто-то «топит». Дети скучают по папе, а я не знаю, как им это все объяснить. В справедливость я не верю, и хочу, чтобы вся эта история поскорее закончилась, - рассказала женщина корреспонденту «Комсомолки».

Во время заседания супруга обвиняемого сидела рядом с дверью в зал заседания. Сотрудники службы судебных приставов подумали, что та подслушивает, и попросили ее отойти под угрозой составления протокола нарушения. После этого женщина заплакала и ушла в сторону.

Супруга Павла Яромчука Василя постоянно стояла у дверей зала заседанияФото: Эльвина АПАРИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/705481" frameborder="0"></iframe> Яромчука завели в суд 26.04.

Отметим, что недавно экс-начальника миграционного отдела Павла Яромчука поместили в камеру к извращенцам.

Как рассказал представитель бывшего майора МВД Наиль Багаутдинов, его подзащитному внезапно изменили условия содержания.

- Это было странно. Со словами «Ты же жалуешься, что сидишь в одиночной камере», его взяли и пересадили к людям, которые обвиняются в педофилии, - объяснил юрист.

Также сегодня стало известно, что у стражей порядка появились вопрос к медику, наблюдавшему Павла. Адвокат отметил, что уфимского врача, который увидел у Яромчука опухоль мозга, начали таскать по следователям, поскольку другие медики ее не увидели.

Похоже, что данное решение стало настоящей неожиданностью для самого Павла Яромчука, его жены и адвокатов. Сторона защиты была полностью уверена, что их подзащитный останется в СИЗО, и вариант с домашним арестом - всего лишь недосягаемая мечта.

Как отреагирует на решение суда сама потерпевшая дознавательница, пока неизвестно

Напомним, что громкая история скандала в уфимской полиции, которая прогремела на всю страну, началась еще в октябре 2018 года.

Уже 24-летняя дознавательница отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, после пьяной посиделки в служебном помещении, обвинила трех своих старших по званию коллег в групповом изнасиловании. Вскоре всех мужчин арестовали. Состоялось уже четыре суда по громкому делу. Каждый раз Фемида продлевала арест мужчин на два месяца.

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