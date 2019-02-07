Обвиненный в изнасиловании дознавательницы в Уфе начудил в камере: его перевели в одиночный карцер

Бывшего начальника миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Павла Яромчука поместили в карцер СИЗО.

Факт того, что обвиняемый в изнасиловании со вчерашнего дня находится в «специальной» камере СИЗО подтвердил его представитель Наиль Багаутиднов. Версии, как он там оказался, разнятся.

НАПАЛ НА КОНВОЙ?

Ранее портал Ufa1.ru со ссылкой на источник в следствии сообщил, что Яромчук набросился на вооруженных конвойных, когда те возвращались из изолятора временного содержания. Однако его адвокат Наиль Багаутдинов эту информацию не подтверждает.

- Павел действительно находится в карцере. То, что он сцепился с конвоем, конечно, неправда. Павел рассказал мне, что в документах указано, якобы у него нашли какую-то закладку, чтобы делать брагу. Но в камере у него минимальный набор посуды – одна тарелка и кружка. С таким инструментом сложно варить брагу. В мешке в камере нашли забродивший хлеб, получилось что-то вроде закваски. Это был просто повод, - отметил представитель.

Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, поместили в карцер СИЗО

ОГРОМНЫЕ ТАРАКАНЫ И МЫШИ

Багаутдинов рассказал, что условия содержания в карцере гораздо хуже, чем в обычной камере.

- Площадь камеры – 1 на 2,5. Само собой, холодно, сплошные мыши и огромные тараканы. Павел их десятками ловит!

Также адвокат напомнил об истории с найденной у Яромчука опухоли мозга.

- Ранее мы согласовали проведение МРТ в 21 больнице. Медики согласны, если мы оплатим процедуру и договоримся с государственным учреждением. Мы оплатили проведение процедуры на пятницу. Теперь руководство медсанчасти СИЗО нам отказывает – якобы у них нет машины, чтобы везти моего подзащитного. Отвезти Павла в больницу на своей машине я не могу – ему нужен конвой. Видимо, в больницу его все-таки не повезут. Если его не переведут в нормальные и человеческие условия, мы завтра будем обращаться в прокуратуру по надзору за СИЗО, - подытожил адвокат.

Напомним, что история с изнасилованием в МВД Башкирии началась в конце октября 2018 года. Две дознвательницы отделения полиции по Уфимскому району Башкирии расписывали алкоголь в здании миграционного отдела МВД Башкирии в компании трех высокопоставленных полицейских – Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева. Неизвестно, что происходило на вечеринке, но через сутки 23-летняя дознавательница заявила, что ее изнасиловали.

Вскоре троих полицейских уволили из МВД и поместили в СИЗО. В конце 2018 года суд продлил арест еще на два месяца – до 28 февраля. Сразу после новогодних каникул стало известно, что дознавательницу уволили из МВД за распитие алкоголя на рабочем месте.

Любопытно, что обвиняемые стороны до сих пор официально не ознакомили с результатами экспертизы частниц ДНК, найденных на теле пострадавшей.

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