Всех троих обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы оставили за решеткой

Советский районный суд Уфы оставил под арестом Салавата Галиева - третьего обвиняемого в деле об изнасиловании 23-летней дознавательницы. Срок ареста продлен до конца февраля.

Напомним, что история «прославившая» Уфы на федеральном уровне произошла в конца октября 2018 года. 29 октября трое высокопоставленных полицейских пригласили на алкогольную вечеринку 23-летнюю дознаваетльницу МВД и ее подругу. Доподлинно неизвестно, чем в тот вечер занимались силовики, но вечером следующего дня девушка обвинила их в изнасиловании.

Сегодня Советский районный суд Уфы рассматривал ходатайство следователя о продлении ареста Салавата Галиева – бывшего начальника Кармаскалинского отдела МВД Башкирии по Кармаскалинскому району республики.

Судья посчитал, что экс-силовика стоит оставить под арестом еще на два месяца. Такое же решение в суде приняли и в отношении его двух бывших коллег Павла Яромчука и Эдуарда Матвеева – их арест продлили до 28 февраля еще вчера.

Защита последних, к слову, с решением суда не согласна – они наставали на том, чтобы экс-полицейских отправили под домашний арест.

Таким образом, все трое бывших силовиков встретят новый год в СИЗО.

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