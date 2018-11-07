«КП» узнала, что за загадочная третья девушка фигурирует в деле изнасилованной дознавательницы из Уфы

СЕГОДНЯ 19:24 2018-11-07T20:36:43+03:00

На том застолье было две девушки, третья встречала одну из участниц

Тем временем карьерой пострадавшей сотрудницы полиции заинтересовался известный продюсер Виктор Дробыш. Параллельно со службой в органах девушка пела и играла

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«Хочу быть музыкантом. Но остаюсь в Уфе. Наверное, всегда буду мечтать уехать отсюда», - писала на своей страничке в соцсетях 5 лет назад Гузель Рангулова (имя изменено — прим. ред.). Вскоре после этого девушка поступила в Уфимский юридический институт МВД. На этом настоял ее отец полковник полиции Ирек Сагитов (у папы с дочкой разные фамилии).

При этом вокальными данными Гузель пошла в папу. Тот успевает не только руководить башкирским ОМОНом, но и записывать альбомы и даже снимать клипы. Однако мужчина считает, что пение — это пусть достойное, но все-таки хобби. А настоящая работа — это служба в полиции.

Как уже писала «Комсомолка», когда дочь закончила вуз, Сагитов стал помогать ей строить карьеру. Он позвонил своему хорошему знакомому начальнику Уфимского РОВД полковнику Эдуарду Матвееву и попросил взять Гузель на работу дознавателем. Это было в сентябре 2018 года. А спустя 2 месяца этот самый Матвеев вместе с двумя своими коллегами - руководителем отдела по Кармаскалинскому району подполковником Салаватом Галиевым и начальником Уфимской УФМС майором Павлом Яромчуком — изнасиловали Рангулову. Высокие чины отмечали столетие комсомола.

Все происходило в здании ФМС в центре Уфы

"СЕКС БЫЛ, НО С ДРУГОЙ"

- Застолье происходило в кабинете Яромчука, - рассказывал «Комсомолке» источник в полиции. - Посреди пьянки Матвеев позвонил в отдел дознания и пригласил к ним на импровизированный корпоратив двух сотрудниц отдела — Гузель и Евгению (имя также изменено — прим. ред.).

Встреча закончилась изнасилованием. Гузель написала заявление на всех троих мужчин-коллег. Евгения проходит по делу свидетельницей.

Журналистам «КП» в предыдущих материалах удалось довольно детально восстановить хронологию событий. И тут нас сбил с толку адвокат Эдуарда Матвеева.

- Там было три женщины, - огорошил наших корреспондентов юрист Аслям Халиков. - И это, в моих представлениях, исключает нападение! Надо понимать, что сексуального контакта у моего клиента с Гузель Рангуловой не было. Подчеркиваю, с ЭТОЙ девушкой не было.

Кто же третья? Адвокат на этот вопрос отвечать отказался. Зато нам удалось найти силовика, который расставил все точки над i.

- В мероприятии с алкоголем участвовали две дознавательницы, - объясняет наш информатор. - Но во время пьянки Гузель и Евгения поссорились. Тогда последняя позвонила подруге и попросила приехать за ней. Эта третья девушка даже не поднималась на второй этаж, где находится кабинет начальника УФМС. Она дождалась приятельницу в машине и увезла ее домой. А после этого Матвеев, Галиев и Яромчук применили в отношении Гузель насильственные действия.

«ХОЧУ ЦЕЛОВАТЬ ЛЕДИ ГАГУ»

Сейчас Рангулова находится на больничном. Кроме всего прочего у нее депрессия.

- Гузель нужно уходить из органов. Это поможет справиться с навалившимся на нее кошмаром, - считают знакомые 23-летней девушки. - Чем ей заняться? Конечно, пением! Она с детства обожала Леди Гагу. Певица очень вдохновляла Гузель.

Гузель в образе своей любимой певицы Леди Гаги

Рангулова так любила американскую певицу, что в соцсетях даже приняла участие в опросе «Хотели бы вы трахнуть Леди Гагу?». Гузель разоткровенничалась: «Я бы с ней очень долго целовалась. Всё остальное тоже само собой...».

Накануне изнасилования молодая сотрудница полиции вместе с мамой ходила в кино на новую мелодраму «Звезда родилась». По сюжету героиня Леди Гаги становится известной певицей. По мнению знакомых Рангуловой, у девушки тоже есть все шансы покорить мир своими песнями.

«Комсомолка» позвонила знаменитому продюсеру Виктору Дробышу и поинтересовались — мог бы он помочь дознавательнице стать настоящей певицей.

- Это возможно. Пусть Гузель пришлет мне свои демо-записи. Я их послушаю. - ответил Виктор Яковлевич.

После этого мы передали Рангуловой электронную почту продюссера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/676099" frameborder="0"></iframe> Девушка-дознаватель, пострадавшая от насильинков в погонах, не хотела работать в полиции.

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