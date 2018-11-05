Родственники изнасилованной полицейской: На пьянку Гузель и ее подругу привезли на служебной машине

СЕГОДНЯ 19:25 2018-11-05T20:38:20+03:00

Журналисты «КП» продолжают расследование, как высокопоставленные полицейские в Уфе потеряли человеческий облик и надругались над своей подчиненной.

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«Беспредел! Ужас! Кошмар! Других более приличных слов подобрать не могу! Что за хамство, не грамотное отношение к гражданам и к своей работе! По несколько раз гоняют туда сюда. Никакого уважения! Начальник, который сидит в 7 кабинете, позволил себе разговаривать со мной в неподобающей манере, грубо, резко, неуважительно», - подобных комментариев об отделе УФМС Уфимского района в интернете пруд-пруди. Он пользовался дурной славой еще задолго до прошлой недели.

Но то, что произошло здесь в ночь с 29 по 30 октября 2018 года, вышло за любые границы. Цвет башкирской полиции — начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и тот самый хозяин кабинета номер 7 начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук — изнасиловали 23-летнюю дозновательницу Гузель Рангулову (имя изменено).

Место было выбрано не случайно. В УФМС нет ночных дежурных. В здании управления после окончания рабочего дня никого не остается. Задерживался иногда только начальник. Так произошло и 29 октября. Закончив с делами, Яромчук решил позвать к себе в гости старших товарищей.

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Всю прошлую неделю по Уфе ходили слухи, что поводом для шумной пьянки стало скорое повышение Эдуарда Матвеева. Его бывший начальник Артур Ахметханов стал и.о. вице-премьера Башкирии. Якобы он собирался захватить с собой в большую политику и начальника Уфимского РОВД. Но реальность оказалась гораздо прозаичней.

- 29 октября было столетие комсомола. Вот этот праздник и решили отметить Яромчук, Матвеев и Галиев, - объясняет наш источник в следствии. - А когда выпили, им захотелось женской компании.

Гузель со своим отцом

УСТРОИЛ ДОЧЬ НА РАБОТУ

Гузель всего два месяца работала в Уфимском РОВД. Причем сосватал ее туда отец — руководитель башкирского ОМОНа и замначальника региональной Росгвардии полковник Ирек Сагитов (у них с дочерью разные фамилии).

В распоряжении «КП» оказались показания родных пострадавшей девушки:

«Ирек развелся с мамой Гузель, когда та была совсем маленькой. Девочка очень редко виделась с отцом. В основном все общение ограничивалось телефоном. Но когда до окончания школы милиции оставалось несколько месяцев, Ирек решил вмешаться в судьбу дочери. Именно Сагитов позвонил своему знакомому — начальнику Уфимского РОВД Эдуарду Матвееву и попросил взять дочку к себе дознователем. Матвеев ответил: «Хорошо. Поддержим».

Естественно ни отец, ни кто-либо еще не ожидал от Матвеева подобного. Никакой «отрицаловки» за ним не наблюдалось. Да и Гузель на начальника никогда не жаловалась...

400 МЕТРОВ НА АВТО

Следователям не составило труда выяснить, как Гузель попала на пьянку.

- Именно Матвеев настаивал на том, чтобы к их посиделкам присоединились женщины, - добавляет наш источник в СКР. - В 8 вечера он позвонил коллеге Гузель — старшей дознавательнице и настоятельно попросил, чтобы она вместе с Гузель пришли поддержать их мужскую компанию. Причем за сотрудницами прислали служебный автомобиль,

Хотя расстояние от РОВД до УФМС — 400 метров, 10 домов.

«Гузель не отрицает, что сильно выпила в тот вечер, - это вновь цитата из показаний близких жертвы. - Мужики тогда глушили водку. А девушкам обильно наливали виски. В какой-то момент Гузель потеряла память...»

В разгар попойки Гузель поссорилась со своей старшей приятельницей. И та ушла домой (по одной из версий, дамы поспорили из-за хозяина кабинета №7 Яромчука).

Выпив еще, обезумившие начальники набросились на девушку.

- Факт группового изнасилования установлен, - говорит наш источник в следствии. - По результатам ДНК-экспертизы были найдены следы биоматериала, принадлежащие Яромчуку. Также на теле девушки имеются множественные раны и ссадины.

Гузель сама написала заявление в полицию

«ДОЧЬ ПРОПАЛА!»

В 23 года Гузель все еще живет с мамой. Когда той ночью дочь не появилась дома, женщина забила тревогу.

- В пять утра мать написала смску бывшему мужу: «Гузель пропала», - говорится в свидетельских показаниях родных Рангуловой. - Ирек на это ответил, что дочь уже взрослая. Может, просто где-то задержалась. В шесть утра Гузель приехала домой. Девочку всю трясло. Верхняя губа была разбита, все ноги в синяках. Она рассказала маме, что ее изнасиловали начальники. Когда Нурия рассказала об этом бывшему мужу, он сперва не поверил. Гузель никто не заставлял написать заявление на своих насильников. Это было полностью ее решение. Когда Ирек приехал к ней и увидел, в каком состоянии дочка, он поддержал ее.

Сейчас Гузель на больничном. Своим близким девушка призналась, что не собирается выходить на работу. И, скорее всего, переедет в другой город.

Напомним, всех троих насильников уже с позором уволили из органов и отправили в СИЗО на два месяца. Приговор на суде ожидается самый суровый – каждому из подозреваемых грозит 10 лет тюрьмы.

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