Подозреваемые в групповом изнасиловании полицейские из Уфы обжаловали свой арест

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-06T15:50:11+03:00

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Как и ожидалось, все трое экс-офицеров, подозреваемых в групповом изнасиловании своей 23-летней коллеги, не согласились с решением Кировского районного суда об избрании ареста как меры пресечения.

Адвокаты Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука подали апелляцию в Верховный суд республики, и уже завтра, 7 ноября, будет принято решение по дате их рассмотрения.

- Мы не согласны с решением суда и намерены его обжаловать, - заявил адвокат бывшего начальника УВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.

Напомним, что скандальное происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло в ночь на 30 октября. Трое высокопоставленных силовиков устроили импровизированную вечеринку прямо на рабочем месте, и пригласили к себе двух молоденьких коллег. Напоив 23-летнюю девушку-дознавательницу, полицейские жестоко надругались над ней. Мучителей даже не остановил тот факт, что потерпевшая являлась дочерью высокого чина из Росгвардии.

Против полицейских следователи возбудили уголовное дело: все трое были задержаны, и 2 ноября Кировский районный суд на закрытом заседании избрал для них меру пресечения: вся троица отправилась в следственный изолятор на два месяца, до 31 августа. Расследование уголовного дела продолжается.

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