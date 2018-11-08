Всем подозреваемым в изнасиловании дознавательницы в Уфе предъявили обвинение
Сегодня, 8 ноября, Верховный суд Башкирии оставил без изменения меру пресечения троим подозреваемым в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы уфимского районного отдела полиции. Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук остаются под стражей, как и постановил еще на прошлой неделе Кировский районный суд Уфы.
Все время, пока шло предварительное расследование громкого дела, бывшие высокопоставленные офицеры МВД по Башкирии лишь подозревались в изнасиловании младшей по званию коллеги. Сегодня им официально предъявили обвинение. В данном случае речь идет об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера группой лиц.
Еще на прошлой неделе в Уфу из Москвы прибыла оперативная группа сотрудников Главка МВД России для проведения внутреннего расследования. Первым результатом работы группы стало увольнение из органов внутренних дел Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука.
На сегодняшний день расследование уголовного дела, взбудоражившего всю страну, продолжается.
- Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.
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