Пандемия ушла, но ограничения остались. Как ковид повлиял на привычную жизнь жителей Башкирии

Символом борьбы с коронавирусом в Башкирии стали врачи в таких защитных костюмах

5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19. Но коронавирус никуда не делся и люди продолжают болеть – в Башкирии за сутки диагноз подтвердился у 66 человек.

В Башкирии же по-прежнему действует режим повышенной готовности к ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса, пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе главы республики. Последнее обновление соответствующего указа было в марте 2022 года.

По данным Минздрава Башкирии, всего с начала пандемии COVID-19, объявленной в марте 2020 года, в республике переболели и выздоровели 366 239 человек. Скончались от коронавируса и его последствий 6 055 пациентов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Пандемия коронавируса и последовавшие за ее объявлением ограничения серьезно повлияли на жизнь в Башкирии. За последние три года в республике несколько раз вводился режим «нерабочих дней», однажды «полная самоизоляция», а ограничения периодически то усиливались, то ослаблялись. Например, власти запрещали проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек, вводился строгий масочный режим в транспорте и в торговых помещениях, а на входе в госучреждения постоянно измеряли температуру и обрабатывали руки посетителей антисептиками.

Многие ограничения вызывали недовольство у жителей Башкирии. Например, летом 2020 года были фактически отменены выпускные утренники в детских садах, а в школах на них не пускали родителей. Примечательно, что в тот год министерство образования республики приняло решение отменить ОГЭ для девятиклассников.

Из-за угрозы распространения ковида в Башкирии закрывались кинотеатры, бассейны, клубы и театры, в больницах вводились карантины, школы, колледжи и вузы переходили на дистанционное обучение. С 31 марта по 13 апреля 2020 года в регионе действовал режим полной самоизоляции – из дома могли выходить лишь работники некоторых отраслей. Остальных обязали оставаться дома под угрозой штрафов.

Новые инфекционные больницы по одному и тому же проекту построили в четырех городах Башкирии

ПОСТЕПЕННЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

В начале 2021 года в России появилась вакцина от COVID-19 и началась прививочная кампания. Летом 2021 года многие ограничения были сняты, но лишь для тех, кто поставил прививку. В заведения общепита, например, пускали только по предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса. Власти даже обещали штрафовать крупные предприятия, где было много непривитых сотрудников.

Последнее изменение, связанное с коронавирусом, власти Башкирии на озвучили на заседании специального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. С 1 июня 2022 года в республике был временно отменен масочный режим. Как пояснили тогда чиновники, его вернут, если число заболевших вдруг начнет резко расти.

На сегодняшний день действует указ главы Башкирии о режиме повышенной готовности к ЧС. Согласно его последней редакции, в республике можно проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек только на открытом воздухе, отменяется обязательное соблюдение социальной дистанции и так далее.

ПОТЕРИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Так или иначе коронавирус затронул политическую, общественную и культурную жизнь Башкирии. От ковида и его последствий в республике скончались многие известные личности.

Например, Уфа стала единственным городом-миллионником, потерявшем от этой напасти мэра. 29 октября 2020 года после продолжительной борьбы с коронавирусом скончался сити-менеджер башкирской столицы Ульфат Мустафин. Ему был 61 год.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавируса на 62-м году жизни

В тот же год от ковида скончался 33-летний глава администрации Аскинского района Ришат Дихин. Остальные жертвы коронавируса из числа чиновников были намного его старше. Например, ректор Башкирского кооперативного института, бывший замминистра МЧС Башкирии Фаниль Мазитов скончался на 58-м году жизни.

Опасная болезнь в свое время унесла жизни общественных деятелей и известных деятелей культуры. К сожалению, от последствий ковида на 36-м году жизни скончалась телеведущая ГТРК «Башкортостан» Галина Заводникова.

Адвокатское сообщество Башкирии также понесло потери: от коронавируса скончался один из самых известных адвокатов республики, член Совета по правам человека при главе региона, Алексей Зеликман.

ПОСТРОИЛИ НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ

Всего за два года с начала пандемии в Башкирии были построены четыре новых инфекционных госпиталя. Сначала в кратчайшие сроки строители возвели ковидный госпиталь в Уфимском районе. Больница была спроектирована так, что при с высоты птичьего полета она напоминала раскрывшийся цветок курая.

Чуть позже точно такие же здания, но меньше по площади, построили и оборудовали под инфекционные госпиталя в Стерлитамаке, Туймазах и Сибае. Эти меры позволили вывезти больных коронавирусом из обычных городских больниц и постепенно снять там карантин.

В апреле 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что все ковидные госпитали постепенно будут переформатированы в обычные многопрофильные больницы.

- Мы всегда исходили из того, что коронавирус когда-нибудь уйдет. Но клинико-диагностические инфекционные центры, которые мы построили в Башкортостане для борьбы с ковидом, должны продолжать свою работу, - написал в своих соцсетях Хабиров.

Тем временем Минздрав республики вместе с внештатными специалистами анализирует предложения по использованию коечного фонда ковид-госпиталей для лечения пациентов с неинфекционными заболеваниями. – В случае перепрофилирования [инфекционных лечебниц] потребуется проведение мероприятий по лицензированию, согласно предложенному профилю, – отметили в ведомстве.

По данным на 11 мая 2023 года в Башкирии за прошедшие сутки с полным выздоровлением от коронавируса выписались 186 человек. Летальных случаев за это же время не произошло.