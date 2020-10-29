Умер мэр Уфы Ульфат Мустафин

Ульфат Мустафин стал сити-менеджером Уфы два года назад Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за осложнений после коронавируса

Информацию о гибели мэра Уфы после продолжительной болезни подтвердили в пресс-службе главы Башкирии. Ранее в мэрии города утверждали, что у Мустафина диагностирована пневмония. Свои соболезнования в связи со смертью мэра Уфы выразил глава республики Радий Хабиров.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин не появлялся на публике с начала сентября 2020 года. «КП-Уфа» сообщала, что мэр Уфы находится в тяжелом состоянии. Все оперативные совещания вел за него первый вице-мэр Радмил Муслимов. Власти города категорически отрицали наличие у него коронавируса. В пресс-службе мэрии лишь сообщали, что он ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Позже в мэрии подтвердили, что Ульфат Мустафин скончался от тяжелых последствий коронавируса - пневмония, вызванная COVID-19.

Ульфат Мустафин возглавил администрацию Уфы в конце октября 2018 года. Он стал первым руководителем муниципалитета, который занял свое кресло при новом главе республики. Его неоднократно называли человеком из команды Радия Хабирова. Совсем недавно этот статус закрепили документально – он вошел в состав обновленного правительства Башкирии.

На посту мэра Уфы Мустафин запомнился не только многими противоречивыми решениями, но и с позитивной стороны. При его непосредственном участии в башкирской столице началось массовое благоустройство парков и скверов, а также масштабный ремонт дорог на крупных автомобильных магистралях.

Ульфат Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Староихсаново Чекмагушевского района Башкирии. Свою карьеру будущий мэр начал в 1981 году в системе ЖКХ. За 10 лет он прошел путь от простого слесаря до начальника ЖЭУ-40 в Кировском районе Уфы.

Следующим этапом карьеры Мустафина стала работа на руководящих постах предприятий ЖКХ, затем в уфимской мэрии, а чуть позднее он стал главным инженером в «Уфагаз» ОАО «Газ-сервис». С 2003 по 2008 год он возглавлял одно из управлений в администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова.

В 2013 году Ульфат Мустафин вернулся в «Газпром газораспределение Уфа», где проработал на одной из руководящих должностей вплоть до избрания мэром Уфы в октябре 2018 года.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Ульфата Мустафина.

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