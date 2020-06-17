Современное оборудование, электронные замки и довольные пациенты: репортаж из новой инфекционной больницы в Уфе

Спустя две недели после открытия журналистам все же показали новую современную инфекционную больницу, что построили под Уфой недалеко от поселка Зубово. Возвести новое медучреждение, такое нужное республике во время коронавируса, удалось за 55 дней. Новейшее оборудование, длинные и светлые коридоры, просторные палаты, довольные пациенты и опытные врачи – обо всем этом в фоторепортаже «Комсомолки». Корреспонденту и фотографу удалось побывать даже в «грязной» зоне. Естественно, в средствах индивидуальной защиты.

НЕ ЗДАНИЕ, А ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС

По приезде в больницу ожидалось увидеть обычное здание в несколько этажей, но в реальности все оказалось иначе – КПП, шлагбаумы, огромная ухоженная территория, засаженная деревьями, скамейки, несколько корпусов, соединенных между собой, но при этом имеющие отдельные входы.

На территории больницы засажена «Аллея здоровья» – деревья посадили чиновники во главе с Радием Хабировым.

Первое дерево на "Аллее здоровья" высадил Радий ХабировФото: Рустем АХУНОВ

На входе в чистую зону журналистов встречают медики – главный врач больницы Радик Галимов, его заместитель, врачи и медсестры. Далее обязательная обработка рук. Тут же надеваем перчатки, маски, халат. Все одноразовое. На ресепшене на видном месте находится схема здания, на которой показано, где и какие корпуса расположены.

Экскурсию проводил главный врач больницыФото: Рустем АХУНОВ

- Корпуса с А по Е – лечебные. Корпуса А, Б, В и Г абсолютно одинаковы. Д и Е отличаются, в них находится отделение реанимации. У каждого корпуса имеется «голова» и «хвост», - рассказывает заместитель главного врача больницы ИльдусЗаитов.

Со слов медика, «хвост» – зона грязная, а «голова»делится на три зоны – красная, она же грязная, примыкает к хвосту. Средняя зона желтая, в ней переодевается персонал. И внутренняя часть – это чистая зеленая зона.

ЛИНИИ НА ПОЛУ, БОЛЬШИЕ ЦИФРЫ НА ПАЛАТАХ – ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА ВРАЧЕЙ

- Все исследования, все анализы проводятся в боксах. Пациент, попадая к нам, проходит только три помещения. Шлюз, через который он заходит, далее санпропускник с душевой, туалетом и раковиной, а затем палата. Палату от общего коридора отделяет еще один шлюз, но в него пациент не заходит, - говорит медик.

На полу больницы начерчены специальные линии, для того, чтобы врачи по ним ориентировались, на дверях палат – крупные цифры, номера палат.

На полу - разметки, чтобы врачам было удобней перемещаться и не путаться в корпусахФото: Рустем АХУНОВ

- Мы постарались максимально облегчить работу своим сотрудникам. А то без навигации заходишь в корпус и не понимаешь, где ты находишься, - рассказывает замглавврача.

«НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ПРОГУЛОК»

Самые смелые и уверенные в своем иммунитете журналисты посетили и грязную зону больницу – там, где лечатся больные коронавирусом. Грязная она только на словах – здесь, пожалуй, стерильно, как в операционной. Все проходит тщательную обработку.

Журналистов обеспечили СИЗамиФото: Рустем АХУНОВ

В раздевалках нас ждали милые пижамы и домашние тапочки, в них мы переоделись, потому что врачи предупредили – своя одежда под СИЗами промокнет, придется выжимать.

- Надеваем шапочку, собираем волосы, закрываем уши. Теперь комбинезон, а сверху – сапоги из полиэтилена и крепко завязываем. Затем две маски и перчатки, перчаток тоже две пары, если вдруг первая порвется, - рассказывает старшая медсестра. – И самое главное щит (в нем очень тяжело дышать. – Ред.).

Всего в новой инфекционной больнице 470 коечных мест, пока, со слов медиков, не занята даже половина. В клинике лечатся 36 человек, у всех у них болезнь протекает по-разному, но «тяжелых» под аппаратами ИВЛ среди них нет.

В грязной зоне чисто, как в операционнойФото: Рустем АХУНОВ

Нам удалось пообщаться с пациенткой, у которой болезнь проходит легко – девушка хорошо себя чувствует и идет на поправку.

- Чувствую себя нормально, здесь очень хорошие врачи, я их узнаю уже по глазам, походке, голосу - говорит Алия Сафина. – Не хватает только воздуха, хочется прогулок. Как только выздоровею, первое, что сделаю, это пойду гулять с друзьями.

В палате стоит большой телевизор, микроволновка, чайник и холодильник. А на стене кнопки вызова медперсонала – выходить пациентам в коридор нельзя ни в коем случае.

Пациентка чувствует себя хорошо и ждет выпискиФото: Рустем АХУНОВ

За 20 минут в СИЗах все журналисты промокли и устали насквозь. Как же в них часами работают медики?Именно это главный вопрос остался после экскурсии.

Ладно ходить в них, снимать их даже сложнее. Сняли одну деталь наизнанку – тут же обработали руки и так с каждым предметом защиты. Вся одежда после выхода тут же выбрасывается в большую урну, затем проходит тщательную дезинфекцию, и только потом ее можно будет утилизировать. Все ради безопасности.

Всего в новой инфекционной больнице 470 коечных мест, пока, со слов медиков, не занята даже половинаФото: Рустем АХУНОВ

Честно говоря, все журналисты были приятно удивлены тому, что за 55 дней строителям удалось возвести такой большой современный комплекс. Во время экскурсии совершенно не было чувства, что это какой-то новый объект, который строился в спешке – все действия отлажены, каждый сотрудник отчетливо знает, что от него требуется. Этот госпиталь стал настоящим подарком для всей республики.