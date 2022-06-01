В Башкирии временно отменят масочный режим, введенный из-за коронавируса

Власти Башкирии не будут насовсем отменять масочный режим, а лишь приостановят его действие Фото: Мария ЛЕНЦ

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом власти Башкирии приняли решение «приостановить» действие масочного режима на территории республики. Напомним, обязательное ношение защитных масок в общественных местах и на транспорте было введено чуть больше двух лет назад. Тогда глава региона Радий Хабиров впервые подписал так называемый антиковидный указ.

В конце февраля этого года обязательное ношение средств индивидуальной защиты, а именно защитных масок, было утверждено на федеральном уровне – постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Но в этом документе отдельно говорилось, что региональные власти имеют право отменить обязательное ношение масок в общественных местах.

Сегодня, 1 июня, в уфимском Белом доме состоялось заседание оперштаба, где глава Башкирии Радий Хабиров, после консультации с другими чиновниками, принял решение приостановить действие этой части антиковидного указа. Об этом сообщают РБК-Уфа. Проще говоря, носить маски в магазинах и в транспорте будет не обязательно. Речи о полной отмене пока не идет: как только заболеваемость COVID-19 вновь начнет расти, обязательный масочный режим обещают восстановить.

Напомним, ранее на совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров принял решение снять ограничения на посещение родителями выпускных и утренников в школах и детсадах. Вводились они, как известно, в связи с распространением ковида.

Стоит отметить, что жители Уфы и без изменений в антиковидном указе не очень хорошо соблюдали масочный режим на транспорте и в магазинах.