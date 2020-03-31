Всеобщий режим самоизоляции в Башкирии 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

С 31 марта 2020 года в Башкирии введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он будет действовать на территории республики до «особого указания» правительства – как только соответствующие рекомендации снимет федеральный центр.

Полная самоизоляция предусматривает ряд ограничений. В первую очередь они связаны с передвижением по улицам. Покидать дом запрещено всем, за исключением нескольких случаев – их можно разделить на пять пунктов.

1. обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью (выходить разрешается только в сопровождении медиков);

2. поход в ближайший к месту жительства магазин или аптеку;

3. выгул домашних животных (не далее, чем 100 метров от дома);

4. вынос мусора до ближайшего контейнера;

5. поездка на работу (разрешение действует в тех случаях, если работа связана с обеспечением жизнедеятельности населения: органы власти и правопорядка, социальные службы, продовольственные магазины и аптеки, общественный транспорт).

Кроме того, работники некоторых других предприятий – например, занимающихся доставкой еды – могут получить спецпропуска. Для этого необходимо обращаться к территориальным властям – то есть в те муниципальные или городские администрации, на территории которых вы проживаете.

Во всех общественных местах – на улице, остановках, в магазинах и транспорте – с другими людьми необходимо соблюдать дистанцию от полутора метров. Мера не касается такси, а также случаев оказания медпомощи, деятельности полицейских и социальных служб.

Все время действия всеобщей самоизоляции улицы населенных пунктов будут патрулировать полицейские, народные дружины и другие службы. Их задача – следить за порядком и выявлять нарушителей режима самоизоляции. Правоохранители в праве составлять административные протоколы.

В период полной самоизоляции в Башкирии приостановлено автобусное сообщение с другими регионами. Количество междугородних и межрайонных рейсов уменьшено.