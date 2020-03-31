2020-03-31T14:23:21+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Башкирии 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Рассказываем, что нужно знать жителям во время всеобщего режима самоизоляции в Башкирии 2020 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Выходить из дома можно будет только в исключительных случаяхВыходить из дома можно будет только в исключительных случаяхФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

С 31 марта 2020 года в Башкирии введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он будет действовать на территории республики до «особого указания» правительства – как только соответствующие рекомендации снимет федеральный центр.

Полная самоизоляция предусматривает ряд ограничений. В первую очередь они связаны с передвижением по улицам. Покидать дом запрещено всем, за исключением нескольких случаев – их можно разделить на пять пунктов.

1. обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью (выходить разрешается только в сопровождении медиков);

2. поход в ближайший к месту жительства магазин или аптеку;

3. выгул домашних животных (не далее, чем 100 метров от дома);

4. вынос мусора до ближайшего контейнера;

5. поездка на работу (разрешение действует в тех случаях, если работа связана с обеспечением жизнедеятельности населения: органы власти и правопорядка, социальные службы, продовольственные магазины и аптеки, общественный транспорт).

Кроме того, работники некоторых других предприятий – например, занимающихся доставкой еды – могут получить спецпропуска. Для этого необходимо обращаться к территориальным властям – то есть в те муниципальные или городские администрации, на территории которых вы проживаете.

Во всех общественных местах – на улице, остановках, в магазинах и транспорте – с другими людьми необходимо соблюдать дистанцию от полутора метров. Мера не касается такси, а также случаев оказания медпомощи, деятельности полицейских и социальных служб.

Все время действия всеобщей самоизоляции улицы населенных пунктов будут патрулировать полицейские, народные дружины и другие службы. Их задача – следить за порядком и выявлять нарушителей режима самоизоляции. Правоохранители в праве составлять административные протоколы.

В период полной самоизоляции в Башкирии приостановлено автобусное сообщение с другими регионами. Количество междугородних и межрайонных рейсов уменьшено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии нарушителей режима самоизоляции будет отлавливать полиция
Продуктовые наборы при режиме самоизоляции в Башкирии: власти формируют списки
На ремонт дорог в шести районах Башкирии может уйти 233 млн рублей
Какие документы нужны, чтобы выйти на улицу при режиме самоизоляции в Башкирии
В двух городах Башкирии ожидают пик заболеваемости коронавирусом
«Первый урок провожу я сам»: Радий Хабиров рассказал, когда школьники в Башкирии приступят к занятиям
Стало известно, кто и как в Уфе будет выдавать спецпропуска в период самоизоляции
Радий Хабиров сообщил, сколько Башкирия будет находиться в режиме повышенной готовности
Власти Уфы продлили ограничение для транспорта на улице Комсомольской
В уфимские магазины посетителей будут пускать по одному
Билайн сохранит услуги клиентов в полном объеме даже при отрицательном балансе
В Уфе у аптек собираются метровые очереди
В Башкирии в период полной самоизоляции будут введены спецпропуска
Как будут работать поликлиники во время режима самоизоляции в Башкирии
Будут ли разносить пенсию в Башкирии в период полной самоизоляции
Въезд в Уфу перекрывать не будут: власти Башкирии уточнили как будет действовать режим самоизоляции
В Башкирии подросток покончил с собой на территории бывшего колхоза
Власти Башкирии рекомендуют жителям носить с собой паспорт в период полной самоизоляции
Власти объяснили, до какого периода продлится режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии рассказали, может ли вылечившаяся от коронавируса пациентка выйти на работу
Жители Башкирии смогут платно провериться на коронавирус
Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 31 марта
Башкирия прекращает автобусное сообщение с другими регионами