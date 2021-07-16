Умерли один за другим: кого из звезд потеряла Башкирия из-за проклятья коронавируса

Смерть Ульфата Мустафина стала настоящим шоком для всех. Фото: Мэрия Уфы

За время пандемии коронавируса от новой инфекции и ее последствий скончалось не мало известных в Башкирии людей. Среди них артисты и политики, государственные и общественные деятели. «КП-Уфа» приводит печальный список тех, кого погубило проклятье коронавируса.

ЧИНОВНИКИ И ПОЛИТИКИ

Самым настоящим шоком для жителей Уфы стало известие о кончине мэра города Ульфата Мустафина. 29 октября 2020 года власти Башкирии подтвердили, что 61-летний градоначальник умер от осложнений после перенесенного COVID-19. Попрощаться с покойным сити-менеджером в здание башкирского парламента пришли сотни неравнодушных горожан, друзей и соратников Мустафина. На посту он проработал ровно два года – с 2018 по 2020 год.

27 марта 2021 года от коронавируса скончался глава администрации Аскинского района Ришат Дихин. Ему было всего 33 года. Он также как и мэр Уфы пробыл на посту всего два года – с марта 2019 по март 2021 года.

На фото: Ришат Дихин, покойный глава Аскинского района Башкирии

7 июня 2021 года от последствий ковида на 64-м году жизни скончался экс-министр экологии Башкирии Азат Кутлиахметов. У бывшего высокопоставленного чиновника было хроническое заболевание легких, которое обострилось из-за последствий коронавируса.

Экс-министр экологии Башкирии Азат Кутлиахметов скончался на 64-м году жизни. Фото: «Башинформ»

17 июня 2021 года в селе Жилино под Уфой похоронили ректора Башкирского кооперативного института, бывшего замминистра МЧС Башкирии Фаниля Мазитова. Больше месяца 57-летний экс-чиновник боролся с коронавирусом, но болезнь все-таки победила.

На фото: покойный ректор Башкирского кооперативного института Фаниль Мазитов. Фото: ГорОбзор.ру

АРТИСТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Коллеги и друзья 35-летней журналистки телеканала ГТРК «Башкортостан» Галины Заводниковой до сих пор не могут поверить в то, что ее с нами больше нет. Молодая и талантливая ведущая и телекорреспондент умерла в ночь на 2 октября 2020 года. Причиной скоропостижной кончины Галины стали последствия коронавируса.

На фото: Галина Заводникова, журналист телеканала ГТРК «Башкортостан»

8 ноября в Уфе на 74-м году жизни скончался известный башкирский писатель, поэт и журналист Муалит Ямалетдин. Последние дни заслуженный деятель искусств Башкирии провел в реанимации, в отчаянной борьбе с ковидом. К сожалению, болезнь одержала верх.

Заслуженный деятель искусств Башкирии Муалит Ямалетдинов скончался на 74-м году жизни

7 апреля 2020 года в Башкирии был зафиксирован первый случай смерти от последствий COVID-19. Пациенткой, чью жизнь оборвала инфекция, оказалась мама популярного певца Татарстана и Башкирии Анвара Нургалиева Насима Мухаматдинова Нургалиева. Ей было 80 лет.

Мама Анвара Нургалиева стала первой жертвой коронавируса в Башкирии

6 октября 2020 года в уфимской больнице №8 от коронавируса скончался известный адвокат, член Совета по правам человека при главе Башкирии Алексей Зеликман. Жителям республики он запомнился как активный участник громких судебных процессов. Специализацией Алексея Зеликмана были уголовные дела.