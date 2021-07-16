Умерли один за другим: кого из звезд потеряла Башкирия из-за проклятья коронавируса

Смерть Ульфата Мустафина стала настоящим шоком для всех. Фото: Мэрия Уфы
За время пандемии коронавируса от новой инфекции и ее последствий скончалось не мало известных в Башкирии людей. Среди них артисты и политики, государственные и общественные деятели. «КП-Уфа» приводит печальный список тех, кого погубило проклятье коронавируса.
ЧИНОВНИКИ И ПОЛИТИКИ
Самым настоящим шоком для жителей Уфы стало известие о кончине мэра города Ульфата Мустафина. 29 октября 2020 года власти Башкирии подтвердили, что 61-летний градоначальник умер от осложнений после перенесенного COVID-19. Попрощаться с покойным сити-менеджером в здание башкирского парламента пришли сотни неравнодушных горожан, друзей и соратников Мустафина. На посту он проработал ровно два года – с 2018 по 2020 год.
27 марта 2021 года от коронавируса скончался глава администрации Аскинского района Ришат Дихин. Ему было всего 33 года. Он также как и мэр Уфы пробыл на посту всего два года – с марта 2019 по март 2021 года.
На фото: Ришат Дихин, покойный глава Аскинского района Башкирии
7 июня 2021 года от последствий ковида на 64-м году жизни скончался экс-министр экологии Башкирии Азат Кутлиахметов. У бывшего высокопоставленного чиновника было хроническое заболевание легких, которое обострилось из-за последствий коронавируса.
Экс-министр экологии Башкирии Азат Кутлиахметов скончался на 64-м году жизни. Фото: «Башинформ»
17 июня 2021 года в селе Жилино под Уфой похоронили ректора Башкирского кооперативного института, бывшего замминистра МЧС Башкирии Фаниля Мазитова. Больше месяца 57-летний экс-чиновник боролся с коронавирусом, но болезнь все-таки победила.
На фото: покойный ректор Башкирского кооперативного института Фаниль Мазитов. Фото: ГорОбзор.ру
АРТИСТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
Коллеги и друзья 35-летней журналистки телеканала ГТРК «Башкортостан» Галины Заводниковой до сих пор не могут поверить в то, что ее с нами больше нет. Молодая и талантливая ведущая и телекорреспондент умерла в ночь на 2 октября 2020 года. Причиной скоропостижной кончины Галины стали последствия коронавируса.
На фото: Галина Заводникова, журналист телеканала ГТРК «Башкортостан»
8 ноября в Уфе на 74-м году жизни скончался известный башкирский писатель, поэт и журналист Муалит Ямалетдин. Последние дни заслуженный деятель искусств Башкирии провел в реанимации, в отчаянной борьбе с ковидом. К сожалению, болезнь одержала верх.
Заслуженный деятель искусств Башкирии Муалит Ямалетдинов скончался на 74-м году жизни
7 апреля 2020 года в Башкирии был зафиксирован первый случай смерти от последствий COVID-19. Пациенткой, чью жизнь оборвала инфекция, оказалась мама популярного певца Татарстана и Башкирии Анвара Нургалиева Насима Мухаматдинова Нургалиева. Ей было 80 лет.
Мама Анвара Нургалиева стала первой жертвой коронавируса в Башкирии
6 октября 2020 года в уфимской больнице №8 от коронавируса скончался известный адвокат, член Совета по правам человека при главе Башкирии Алексей Зеликман. Жителям республики он запомнился как активный участник громких судебных процессов. Специализацией Алексея Зеликмана были уголовные дела.
Алексей Зеликман до последнего работал и сгорел буквально за два дня. Фото: www.proural.info