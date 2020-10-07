«Сгорел за два дня»: в Уфе скончался знаменитый адвокат Алексей Зеликман

Фото: «КоммерсантЪ-Уфа»

Сегодня, 7 октября, стало известно о скоропостижной кончине знаменитого уфимского адвоката Алексея Зеликмана. Об этом «КП-Уфа» рассказал его коллега и ученик Роман Петров.

- Это невосполнимая потеря для всех нас. Он был не только лучшим адвокатом Башкирии, но и одним из лучших в стране. Он до последнего ходил на процессы с присяжными, а заболел совсем недавно. Видимо где-то в судах и подцепил коронавирус. Сгорел за два дня, - рассказал «Комсомолке» Роман Петров. Известно, что у адвоката диагностировали коронавирус.

Алексей Зеликман выступал адвокатом по многим громким и резонансным делам. Например, он защищал интересы бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. В итоге, суд оправдал бывшего чиновника. Также Алексей Зеликман сопровождал в суде уголовное дело по факту взрыва автомобиля уфимца Сергея Кожевникова. В августе 2017 года на него совершили покушение, подложив под дно машины взрывное устройство с дистанционным управлением.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования родным и близким Алексея Зеликмана.