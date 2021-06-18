Какие новые запреты из-за коронавируса появились в Башкирии после указа Хабирова

Заведения общепита в ближайшее время должны обработать специальным составом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров своим указом ввел новые ограничения на посещение общественных мест из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь чтобы попасть в некоторые заведения необходимо предоставить справку о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный тест на ковид или доказать, прививка вам противопоказана.

ВАКЦИНАЦИЯ – ДОБРОВОЛЬНАЯ

К слову, в социальных сетях Хабиров заявил, что оснований для обязательной вакцинации жителей республики нет, а эпидемиологическая ситуация в регионе «спокойная».

- Все наши ограничения мы вводим с единственной целью – защитить добросовестных людей от тех, кто безответственно относится к своему здоровью. Гарантия и защита от болезни – вакцинация, - заявил Радий Хабиров.

Ранее о том, что власти не планируют вводить обязательную вакцинацию против коронавируса, заявляла главный санитарный врач Башкирии Анна Казак.

-Та статистика по заболеваемости, которая у нас есть, – она не дает оснований для того, чтобы вводить постановление о применении жестких ограничительных мер либо обязательной вакцинации. Данных за то, чтобы мы сейчас с вами очень сильно напугали население, нет. Но так как сейчас наблюдается напряженная ситуация в наших [российских] больших городах, необходимы превентивные меры, – объяснила руководитель Роспотребнадзора по Башкирии.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

И так, согласно указу главы Башкирии, в регионе вводятся ограничения на посещение социальных объектов. Отныне, чтобы попасть в музей, кинотеатр, заведение общепита и в фитнес-клуб, нужно иметь при себе сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку, подтверждающую противопоказания к прививке, либо отрицательный тест на коронавирус.

Ограничения будут вводить в два этапа. С 22 июня 2021 года в Башкирии без одного из трех выше указанных документов не будут пускать в библиотеки, на выставки и в музеи, театры и кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры. Запрет распространяется на ночные клубы и закрытые залы и комплексы, где проводятся спортивные состязания.

Чуть позднее, 29 июня 2021 года, список мест, куда не будут пускать без соответствующих документов, пополнят кафе и рестораны, где более 10 посадочных мест. Тогда же ограничения распространятся на салоны красоты, солярии, массажные салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, санатории и физкультурно-оздоровительные комплексы. Без справок не будут также пускать в студенческие общежития и в транспорт междугородного сообщества.

Власти Башкирии настоятельно призывают всех жителей до 2 июля воздержаться от посещения мест массового скопления людей – площадей, парков, скверов и аллей. Также на брифинге в Минздраве руководитель ведомства Максим Забелин заявил, что в республике отменяются все массовые мероприятия с участием тысячи и более человек.

ВЫПУСКНЫЕ ПРОВЕДУТ

Тем временем, выпускные в школах, запланированные на 26 июня, отменять не будут. Об этом сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

- Выпускные в школах не отменяют. Есть только ограничения, связанные с дистанцией и санитарными мерами, но выпускные не отменяются, – отметила чиновница на брифинге в Минздраве республики.

В свою очередь, приемная кампания в вузы Башкирии вновь пройдет в дистанционном формате. Подавать документы на поступление в вузы и колледжи, а также проходить вступительные испытания разрешено только удаленно. Исключение сделали только для абитуриентов младше 18 лет и тех, у кого имеется при себе справка о прохождении вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР.