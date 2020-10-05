В Уфе ушла из жизни талантливая журналистка Галина Заводникова

Друзьям, коллегам и близким тяжело говорить о Гале в прошедшем времени.

4 октября в столице Башкирии простились с 35-летней Галиной Заводниковой, талантливой журналисткой ГТРК «Башкортостан». Женщина скончалась ночью 2 октября в реанимации одной из больниц после непродолжительной болезни. О смерти корреспондента стало известно в тот же день от коллег-телевизионщиков.

- По образованию историк, Галя была абсолютным человеком телевидения. Любила свою работу беззаветно и преданно. Шла в ледяную воду, бросалась под военную технику, первой, вместе с медиками вступила в «красную зону» ковид-госпиталя. Но самой большой любовью Гали навсегда оставались история и культура, - сообщили на телеканале.

Последнее время у Заводниковой были проблемы со здоровьем. На своей странице в социальной сети «Инстаграм» она написала несколько постов о том, как проходит ее лечение. 20 сентября ей стало хуже, и Галя пропала из соцсетей.

Женщину запомнят доброй, светлой, искренней, влюбленной в жизнь и свою работу, яркой и пробивной. Перечислять ее хорошие качества можно бесконечно. Друзьям, коллегам и близким тяжело говорить о ней в прошедшем времени. Коллеги на телевидении не верят, что она не вернется на свое рабочее место и не выедет с утра на съемки, чтобы уже вечером того же дня рассказать республике о последних событиях. - Наша Галя. Абсолютно бесстрашная, жизнерадостная, искренняя. А еще очень солнечная и невероятно свободная. В мыслях, делах и словах. Она никогда не боялась идти вразрез с общественным мнением и говорила то, что думает. Абсолютный человек телевидения, - вспоминают коллеги.

Несмотря на то, что страстью Гали была культура, чаще всего журналистке приходилось работать «в поле» - вот она на учениях инженерных войск в Алкино, а вот уже на передовой ковид-госпиталя вместе с медиками.

В телецентр пришла ровно 10 лет назад. Сначала было БСТ. Затем долгое время работала в программе «Дорожный патруль» на телеканале «Вся Уфа». В ноябре 2017-го стала частью команды «Вести-Башкортостан».