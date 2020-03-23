Режим повышенной готовности в Башкирии из-за коронавируса: закрыты все бассейны и кинотеатры

Башкирия окружена, но не сломлена – именно так можно охарактеризовать нынешнюю обстановку в регионе. Режим повышенной готовности в Башкирии из-за коронавируса продолжает действовать. По состоянию на 23 марта в республике нет ни одного заразившегося китайской инфекцией. Тем временем в Башкирию из стран-очагов COVID-19 за последние две недели прилетели 15 тысяч жителей, еще 1950 остаются за границей. Радий Хабиров отметил, что у властей имеется полный список прибывших. Туристов обязывают следовать приказу главного санитарного врача России о двухнедельной самоизоляции, независимо от самочувствия. С 21 марта начались обходы всех, кто вернулся из-за границы. Также глава региона напомнил, что за нарушение самоизоляции установлена ответственность – вплоть до уголовной. «Комсомолка» сообщает последние новости о ситуации с вирусом в Башкирии.

СЛУЧАЕВ НЕТ, ПОДОЗРЕНИЯ – ЕСТЬ

На очередном брифинге в минздраве рассказали, что заболевших в регионе нет, но есть те, у кого вирус подозревается.

- С подозрением на коронавирусную инфекцию и с симптомами ОРВИ в стационарах республики находятся 54 человека, среди них 4 детей. С данными гражданами проводится необходимые лечебно-диагностические мероприятия в соответствии с рекомендациями и стандартами Минздрава РФ и требованиями Роспотребнадзора, - сказал на заседании руководитель регионального минздрава Максим Забелин.

По последним данным главврача уфимского Центра гигиены и эпидемиологии Анны Казак, на наличие коронавируса в Башкирии были обследованы материалы 1892 человек. Все результаты оказались отрицательными.

В АЭРОПОРТУ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЖЕСТЧЕ

На брифинге также обсудили, как проходят проверки в аэропорту. Пассажиры здесь проходят обязательную процедуру двукратной термометрии.В первый раз людей проверяют термометрами на борту самолета. Второй барьер – стационарный тепловизор на выходе, у багажного отделения.

Но Радий Хабиров остался недоволен работой аэропорта. Со слов главы, в республиканской столице «воздушные ворота работают плохо».

- Мне привели пример: два гражданина прибыли из категорически неблагополучной страны. Никто их не встречал, никто им вопросы не задал – спокойно сели в такси и уехали. Абсолютно точный факт. Либо я начну заниматься этим режимом в аэропорту, либо вы занимайтесь и наш уважаемый директор аэропорта. У нас воздушная гавань закрыта плохо, - сказал Хабиров главе гостранса Башкирии Тимуру Мухаметьянову.

Руководитель региона также посетовал, что в аэропорту «толком не работают» с теми, кто прилетает в республику из-за границы через Москву.

КИНОТЕАТРЫ И БАССЕЙНЫ ЗАКРЫТЬ

На оперативном совещании в правительстве Хабиров заявил о желании внести изменения в указ о статусе повышенной готовности в республике. Поправки подразумевают сокращение количества участвующих в мероприятиях людей и полное закрытие некоторых учреждений. Так, например, с 23 марта перестают работать кинотеатры и бассейны.

- Мы количество участников мероприятий сокращаем с 250 до 50 человек. Прошу внести в указ закрытие в Башкирии всех бассейнов. Нужно открыть два дополнительных обсерватора. Один – на границе с Татарстаном, другой – с Челябинской областью. И четвертый момент: мы закрываем все кинотеатры, - попросил руководитель региона.

Указ подписали 23 марта в 14.00, и он сразу вступил в законную силу.

Хабиров добавил, что учреждения дополнительного образования и спортивные секции пока не закрываются, и поручил проработать с тренерами, директорами школ вопросы повышенных санитарных правил.

КАНИКУЛЫ МОГУТ ПРОДЛИТЬ

В конце этой недели станет известно, будут ли в Башкирии продлевать школьные каникулы.

- Для школьников начинается учеба со второго апреля. Министерству образования сейчас предстоит организовать дистанционное обучение, которое начнется сразу после окончания каникул. А о том, продлевать ли каникулы до 12-го, чтобы родители тоже могли выстраивать свой график, мы объявим в конце этой недели, - заявил Хабиров.

Решение о продлении школьных каникул будет озвучено в предстоящий четверг, 26 марта.

УФИМЦЫ НАРУШАЮТ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

На данный момент 227 уфимцев нарушают режим самоизоляции, заявил Максим Забелин. Они не обратились в минздрав, не сообщили о своем приезде, чтобы медики смогли проконтролировать их состояние здоровья. Напомним, что туристам необходимо две недели соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. В настоящий момент на самоизоляции находится 551 человек.

- Во время поквартирных обходов соцработниками и сотрудниками правоохранительных органов, выяснилось, что 16 уфимцев нарушают режим самоизоляции. Еще 211 человек не удалось застать дома. По всем этим людям мы передали информацию в МВД и Роспотребнадзор. Напоминаю, что за нарушение самоизоляции предусмотрена уголовная и административная ответственность, - сказал на брифинге министр труда Башкирии Юрий Мельинков.

Глава Башкирии попросил проявить уважение к соседям и не становиться угрозой для их жизни.

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