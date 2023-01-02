Башкирия встретила первый в 2023 году снежный апокалипсис: как это было

На регион обрушился сильнейший снегопад. На фото - столица Уфа

Пока жители Башкирии встречали Новый год, на регион надвигался активный антициклон, о котором синоптики предупреждали еще в конце декабря. Он достиг своего пика в понедельник, 2 января. На республику обрушился сильнейший снегопад с метелью, который стал тяжелым испытанием как для коммунальщиков, так и для обычных граждан, которым стало сложно ходить и ездить на машинах среди гигантских сугробов. О том, как регион встретил стихию, – читайте в материале «КП-Уфа».

СТОП АВТОБУСАМ И ГРУЗОВИКАМ

С самого утра 2 января – когда стало понятно, что снегопад будет валить буквально без остановки – дорожные службы запретили движение автобусов и грузовиков сразу на нескольких трассах.

Видимость на трассе М-5

Сначала ограничение было введено на многокилометровых участках автодорог М-5 «Урал» и Уфа-Оренбург (сейчас движение там уже восстановлено), а затем на еще нескольких дорогах в Архангельском, Белорецком и Татышлинском районах. Соответственно, и поездки межмуниципальных и межпоселковых маршрутных автобусов были поставлены на паузу. Решение о возобновлении движения общественного транспорта и грузовиков будет приниматься в зависимости от погодной ситуации.

Властям Башкирии пришлось ограничивать движение грузовиков на крупных трассах // фото: МЧС РБ

ХАБИРОВ ПРОСИТ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

Глядя на снежный апокалипсис в Башкирии, глава республики Радий Хабиров обратился к местным жителям с просьбой. Через свои соцсети он попросил всех, кто может, никуда не выезжать и оставаться дома.

Радий Хабиров призвал жителей Башкирии оставаться дома

Кроме него, особую активность в интернете проявили и другие чиновники – главы районов и городов, их замы, начальники профильных управлений и ведомств: они отчитывались о числе дворников и техники, занятых на уборке улиц, параллельно призывая воздержаться от поездок, и о переходе на усиленный режим работы.

Некоторые госслужащие лично вышли на улицу, чтобы следить за работой коммунальной техники – так, например, сделал глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. Мэр Стерлитамака Рустем Газизов сразу предупредил жителей, что сиюминутно убрать город от снега не получится. Он призвал автовладельцев не мешать проезду спецтехники и не парковаться вдоль дорог.

Мэр Стерлитамака сразу предупредил жителей - убрать снег сиюминутно - не получится

А ЧТО С УФОЙ

Столица Башкирии Уфа всегда находится в центре внимания в случае возникновения капризов погоды. Для мэров такие ситуации являются настоящими стресс-тестами. На этот раз улицы города мягко говоря изрядно замело. В дневную смену коммунальные службы перешли на третий, усиленный режим работы. На уборку вышли 252 дорожных рабочих, 274 единицы коммунальной техники, 611 дворников и 290 работников других специальностей.

– В первую очередь очищаются основные транспортные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей, тротуары, остановки общественного транспорта. Далее очищаются улицы-дублеры, после чего коммунальные службы приступают к уборке снега на межквартальных проездах и отдаленных территориях, – расставила приоритеты мэрия.

В дневную смену коммунальные службы перешли на третий, усиленный режим работы

Но едва ли принятые меры уберегли власти от критики и жалоб местных жителей. На страницах чиновников в соцсетях можно встретить десятки – если не сотни – обращений от горожан.

– Очень плохо расчищен весь район Зелёной рощи, а возле Белого дома 15 машин! Ну куда это годится? В первую очередь должны чиститься [территории] у объектов типа поликлиники, больницы, а уж потом возле административных, – возмущается уфимка Венера Никифорова.

– Пожалуйста, организуйте чистку снега в городе, пожалейте народ! Нет техники совершенно в городе, – написала Марина Богачева. – Проспект, Комсомольская, Зорге – ужас и нет техники.

– По проспекту Октября сегодня с утра вообще не было ни одного трактора. Про двор вообще молчу, из подъезда еле вышла. Еду по городу ([улицы] Айская-Агиша-Менделеева) – нигде нет техники, – добавила Резеда Миланкина.

Так выглядела дорога на главной улице Уфы - проспекте Октября

Некоторые жители также жалуются на то, что не могут выехать на своих машинах хотя бы из двора – автомобили крепко застревают в толще снежной массы. Существенных пробок в городе в течение всего дня зарегистрировано не было.

Машины увязли в снегу, Ленинский район Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в отличие от своих подчиненных хранит подозрительное молчание в соцсетях. Чиновник вообще ничего не написал о снежной стихии – последний раз он публиковал пост в полдень 1 января. Тогда, к слову, высказывание мэра тоже касалось уборки снега.

Из ограничений на фоне ухудшившейся погоды Уфа запретила въезд для грузовиков до 21:00, а также на некоторое время приостанавливала работу трех трамвайных маршрутов – коммунальщиком нужно было почистить пути. Кроме того, международный аэропорт города из-за плохой видимости отложил вылет нескольких авиарейсов.

Несмотря на заснеженные дороги, пробок в Уфе было мало Фото: Рустем АХУНОВ

О ЧП ПОКА НИЧЕГО НЕИЗВЕСТНО (ПОЧТИ)

На данный момент ведомства не предоставляют никакой информации о происшествиях, возникших из-за разгулявшейся стихии: может, их действительно не было; может, чиновники сконцентрировали внимание на уборке снега. Пока что единственное ЧП, которое получило широкую огласку в СМИ, – это застрявшая в снегу машина «скорой», которая приехала на вызов в городе Кумертау. На помощь медикам пришли посторонние водители. По словам жителей Башкирии, такие же случаи происходили и в других городах и районах республики.

КОГДА ЭТО ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ

Уже сейчас заметно, что интенсивность осадков снижается. В то же время МЧС предупреждает, что и завтра, 3 января, сильный снег вместе с метелью ожидается на юго-востоке Башкирии. Скорость ветра в южной части региона в этот день будет достигать 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4,-9°, днем -2,-7°.

4 января, по прогнозам синоптиков, в республике сохранится лишь небольшой снег. После сокращения осадков жителей будет ожидать еще одна напасть – возвращение морозов. В то же 4 января Столбики термометров ночью покажут уже -10,-15° (при прояснениях -19,-24°), а днем -4,-9° (местами -14,-19°).