Коммунальные службы Уфы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

фото: мэрия Уфы

На уборку снега с улиц Уфы в дневную смену 2 января вышли 252 дорожных рабочих и 274 единицы коммунальной техники. Профильные службы работают по третьему, усиленному режиму. Об этом сообщила местная администрация.

– В ночь с 1 на 2 января на улицах города работали 197 единиц коммунальной спецтехники и 64 дорожных рабочих, а также 18 единиц привлеченной техники. С городских улиц за прошедшие сутки вывезено 7057 кубометров снега, – передали в мэрии.

Во дворах жилых домов снег сейчас убирают 123 единицы техники, 611 дворников и 290 работников других специальностей.

Напомним, 2 января на Уфу, как и на всю Башкирию обрушился сильный снегопад. Из-за него пришлось ограничить движение автобусов, такси и грузовиков на двух крупных трассах. Глава республики Радий Хабиров призвал местных жителей никуда не выезжать и оставаться дома.