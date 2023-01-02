В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассе М-5

2 января в Башкирии на фоне метели и снегопада ограничили движение на трассе М-5 «Урал» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 января, с 11:15 в Башкирии на фоне метели и снегопада ограничили движение на федеральной трассе М-5 «Урал». Мера введена на отрезке с 1 363 по 1 538 километр - между селом Старые Богады в Буздякском районе и поселком Майский в Иглинском. Об этом в своем телеграм-канале предупредил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Руководитель республиканской Госавтоинспекции добавил, что из-за непогоды также была увеличена протяженность ограничения движения для грузовиков, автобусов и такси на трассе Уфа-Оренбург. Мера, которую предполагается снять к 16:00, теперь действует с 112 по 272 километр автодороги.