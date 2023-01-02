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НовостиОбщество2 января 2023 10:26

Уфа 2 января на несколько часов закрыла въезд для грузовиков из-за непогоды

Ограничение планируется снять к 21:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэрия Уфы из-за снегопада на несколько часов закрыла въезд для грузовиков

Мэрия Уфы из-за снегопада на несколько часов закрыла въезд для грузовиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 января, мэрия Уфы из-за снегопада на несколько часов закрыла въезд для грузовиков. Ограничение будет действовать до 21:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

– Временно ограничен въезд грузового транспорта на территорию города на автомобильных дорогах общего пользования Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино, Уфа-Затон-КПМ, – рассказала мэрия.

Напомним, в Башкирии из-за снегопада пришлось ограничить движение автобусов, такси и грузовиков на двух крупных трассах. Глава республики Радий Хабиров призвал местных жителей никуда не выезжать и оставаться дома. В аэропорту Уфы тем временем из-за ограниченной видимости задержали вылет четырех авиарейсов. Автомобили скорой помощи тем временем вязнут в снежной массе.