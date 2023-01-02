На трассах М-5 и Уфа-Оренбург в Башкирии восстановили движение автобусов и грузовиков

фото: МЧС РБ

На трассах М-5 «Урал» и Уфа-Оренбург в Башкирии восстановили движение автобусов и грузовиков, проезд для которых был запрещен из-за сильного снегопада. Об этом сообщило региональное МЧС.

Движение автобусов и грузовиков по участкам федеральных трасс было ограничено с утра 2 января. На М-5 «Урал» мера коснулась отрезка с 1 363 по 1 538 километр (между селом Старые Богады в Буздякском районе и поселком Майский в Иглинском), а на автодороге Уфа-Оренбург – со 112 по 272 километр (между селами Булгаково в Уфимском районе и Новомурапталово в Куюргазинском районе).

Напомним, сейчас ограничение на проезд автобусов и грузовиков действует на нескольких дорогах в Архангельском, Белорецком и Татышлинском районах. Также большегрузам запрещен въезд в столицу республики Уфу.