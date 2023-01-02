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НовостиПроисшествия2 января 2023 9:09

В аэропорту Уфы из-за снегопада задержали вылет четырех рейсов

Также было отсрочено прибытие двух самолетов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
2 января в аэропорту Уфы из-за ограниченной видимости на фоне снегопада задержали вылет четырех рейсов

2 января в аэропорту Уфы из-за ограниченной видимости на фоне снегопада задержали вылет четырех рейсов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 2 января, в аэропорту Уфы из-за ограниченной видимости на фоне снегопада задержали вылет четырех рейсов. Также было отсрочено прибытие двух самолетов. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

– Пассажирам, ожидающим продолжения полёта, согласно федеральным авиационным правилам, предоставлены прохладительные напитки, горячее питание. Улучшение погодных условий ожидается к 17.00 местного времени, – передали в аэропорту.

Согласно онлайн-табло, на вылет были задержаны рейсы в Москву, Пермь, Дубай и Казань.

Напомним, в Башкирии из-за снегопада пришлось ограничить движение автобусов, такси и грузовиков на двух крупных трассах. Глава республики Радий Хабиров призвал местных жителей никуда не выезжать и оставаться дома.