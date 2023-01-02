В Уфе на фоне непогоды приостановили движение трех трамвайных маршрутов

В Уфе 2 января из-за обильного снегопада временно приостановили движение трех трамвайных маршрутов – №5, 16 и 18. Фото: Василий Вахрин

В Уфе 2 января из-за обильного снегопада временно приостановили движение трех трамвайных маршрутов – №5, 16 и 18. Коммунальщики сейчас чистят трамвайные пути от снежной массы. Об этом сообщило Управление транспорта и связи городская администрация.

– О возобновлении движения данных маршрутов будет сообщено дополнительно, – передали в мэрии.

Напомним, в Башкирии из-за снегопада пришлось ограничить движение автобусов, такси и грузовиков на двух крупных трассах. Глава республики Радий Хабиров призвал местных жителей никуда не выезжать и оставаться дома. В аэропорту Уфы тем временем из-за ограниченной видимости задержали вылет четырех авиарейсов.