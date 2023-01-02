В Башкирии из-за снегопада ограничили движение еще на нескольких участках дорог

В Башкирии 2 января из-за обильного снегопада ограничили движение автобусов, такси и грузовиков еще на нескольких участках дорог Фото: Александр ГЛУЗ

В Башкирии 2 января из-за обильного снегопада ограничили движение автобусов, такси и грузовиков еще на нескольких участках дорог. Об этом сообщило региональное управление дорожного хозяйства.

Ограничения как минимум до 18:00 введены:

- в Архангельском и Белорецком районах на дороге Уфа-Инзер-Белорецк от села Архангельское (поворот на Красный Зилим) до Белорецка (с 67 по 205 км);

- в Иглинском районе на дороге М5 «Урал» - Пятилетка (с 0 до 3,8 км) и М5 «Урал» - Улу-Теляк (с 0 до 10,6 км);

- в Татышлинском районе на дороге Бураево-Старобалтачево-Куеда на участке Новые Татышлы - Верхние Татышлы - Ильметово до границы с Пермским краем (с 56,8 до 98,2 км).

Напомним, ранее ограничение на проезд транспорта так же было введено на трассе Уфа-Оренбург и еще нескольких участках М-5 «Урал».