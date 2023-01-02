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НовостиПроисшествия2 января 2023 7:44

Хабиров призвал жителей Башкирии остаться дома из-за сильного снегопада

Глава республики обратился к гражданам с предостережением через свои соцсети
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

2 января глава Башкирии Радий Хабиров призвал местных жителей никуда не выезжать и оставаться дома из-за обрушившегося на республику снегопада. Он обратился к гражданам с предостережением через свои соцсети.

– Снег идет, не переставая. Прошу всех, кто может сегодня не выезжать на дороги республики, остаться дома, – написал чиновник. – Будьте аккуратны на дорогах, берегите себя!

Руководитель региона также напомнил, что на участках двух трасс – Уфа-Оренбург (27-272 км) и М-5 «Урал» (1 368 – 1 548 км) – сейчас закрыто движение для автобусов, такси и грузовиков.