У подъезда жилого дома в Башкирии машина скорой помощи застряла в снегу

фото: vk.com // Наталья Борисова

2 января в башкирском городе Кумертау у подъезда жилого дома по улице Горького машина скорой помощи застряла в снегу. В соцсетях главы республики на происшествие пожаловалась местная жительница Наталья Борисова. Она опубликовала видео, на котором видно, как «скорая» безуспешно пытается выбраться из снежной массы. На помощь спецавто пришли посторонние водители.

На обращение женщины ответила мэрия города. Там рассказали, что на расчистке дорог общего пользования сейчас задействовано 22 единицы техники (еще семь машин выделили управляющие компании) и 92 дворника. По окончанию осадков коммунальщиков направят на максимальную очистку дворов и дорог общего пользования.

Снегопад обрушился на всю территорию Башкирии 2 января. Из-за него пришлось ограничить движение автобусов, такси и грузовиков на двух крупных трассах. Глава республики Радий Хабиров призвал местных жителей никуда не выезжать и оставаться дома. В аэропорту Уфы тем временем из-за ограниченной видимости задержали вылет четырех авиарейсов.

Напомним, год назад в спальном районе Уфы в снегу завязли машины пожарной и скорой помощи.