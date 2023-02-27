Перекрытые трассы, сугробы во дворах и огромные пробки: как Башкирия пережила метель в конце зимы

Фото: соцсети

На Башкирию обрушился циклон, а вместе с ним в республике закружили метели, а дороги и дворы превратились в огромные сугробы. Погода начала портиться еще к вечеру 22 февраля, а уже воскресным вечером жители республики столкнулись с настоящим снежным апокалипсисом. Перекрытое движение на трассах, многочисленные аварии, десятибалльные пробки и куча жалоб на заснеженные дороги – чем еще запомнилась снежная буря жителям республики?

ИЗ-ЗА МЕТЕЛИ ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССАХ

Из-за низовой метели, снежных наносов и ухудшения видимости было принято решение о временном ограничении движения транспорта на трассах. Уже 23 февраля на автодороге Уфа-Оренбург ограничили проезд для фур, пассажирских автобусов и маршрутных такси от Мелеуза до Новомурапталово в Куюргазинском районе. А вечером 26 февраля из-за бушующей метели ограничили движение на федеральной трассе М-5 «Урал» - на участках в Туймазинском и Буздякском районах.

Фото: соцсети

Утром 27 февраля стало понятно, что снегопад и не думает утихать, поэтому пришлось на время полностью перекрыть движение для всех видов транспорта, включая легковые автомобили, в Зианчуринском районе на дороге Верхний Сарабиль-Кувандык (на участке между населенными пунктами Верхний Сарабиль и Идяш) и на дороге Магнитогорск - Ира (от границы с Зилаирским до границы с Кугарчинским районом).

В других районах временное ограничение движения пока действует для автобусов, маршруток и грузовиков. Речь идет об Архангельском и Белорецком районах (участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк от села Архангельское до самого Белорецка). В Благовещенском районе движение транспорта временно ограничено на дороге Уфа-Бирск-Янаул- от Уфы до границы и Бирским районом. В Бураевском, Балтачевском и Татышлинском районах ограничено движение по дороге Бураево-Старобалтачево-Куеда, а в Янаульском и Татышлинском районах - по дороге Янаул - Верхние Татышлы. Предположительно, что ограничение движения продлится до 14.00, но в любой момент это время может быть изменено.

Фото: соцсети

НА ДОРОГАХ ДЕЖУРЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКИПАЖИ ДПС

Опасаясь многочисленных ДТП и заторов из-за метели, в ГИБДД Башкирии приняли решение усилить дежурство и направили 18 дополнительных экипажей ДПС на самые загруженные автомагистрали.

- Помимо федеральных дорог, экипажи усилены на автодорогах «Уфа-Янаул», «Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки», «Уфа-Зубово-Чишмы», «Дюртюли-Нефтекамск», «Уфа-Инзер-Белорецк», «Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка», - уточнил глава ведомства Владимир Севастьянов.

Также в региональной Госавтоинспекции еще раз напомнили водителям, что в условиях низкой видимости на дорогах необходимо соблюдать правила дорожного движения: не выезжать на встречную полосу на обгон, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

АВАРИЙ ИЗБЕЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Тем не менее, несмотря на все предупреждения ГИБДД, аварий на трассах избежать не удалось. К счастью, все ДТП обошлись без смертельных жертв.

Так, поздно вечером 22 февраля, в Стерлитамакском районе на заснеженной трассе столкнулись BMW 530 и Lada Kalina. В результате аварии серьезно пострадала 20-летняя пассажирка отечественного авто – девушку увезли в больницу.

Утром 26 февраля на трассе Уфа-Янаул столкнулись иномарки Datsun и Daewoo Nexia, а буквально через пару часов неподалеку произошло ДТП сразу с тремя автомобилями: Lada Granta, Volkswagen Polo и ВАЗ-2110. К счастью, никто из водителей и пассажиров серьезно не пострадал, а вот все автомобили теперь нуждаются в основательном ремонте.

В этот же день на трассе под Сибаем в кювет вылетел грузовик Scania, перевозивший автоцистерну с дизельным топливом. Бензовоз перевернулся на бок, но сам 56-летний водитель не пострадал и смог выбраться. Возгорание горючего также удалось предотвратить.

Фото: ГИБДД РБ

Во всех причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дорожные полицейские.

В УФИМСКОМ АЭРОПОРТУ ЗАДЕРЖАЛИ ВЫЛЕТ РЕЙСОВ

Из-за нелетной погоды пришлось отложить прибытие и вылет двух авиарейсов в аэропорту «Уфа». Как уточнили в пресс-службе регионального Минтранспорта, задержавшийся борт пришлось посадить на запасном аэродроме в Екатеринбурге. Пассажиров, которые не смогли улететь из Уфы, снабдили прохладительными напитками и пообещали предоставить горячее питание. Впрочем, как уверяют в Минтрансе, уже к 17.00 метель утихнет, после чего борт спокойно сможет вылететь по заданному маршруту.

«ЛЮДИ БРОСАЮТ АВТОМОБИЛИ НА ДОРОГАХ И ИДУТ ПЕШКОМ!»

Обрушившийся на Башкирию снегопад превратил дворы и дороги в огромные непролазные сугробы, а жители республики завалили страницу Радия Хабирова жалобами на отсутствие снегоуборочной техники. Как сообщили в ЦУРе, больше всего жалоб на качество очистки от снега поступило из Уфы, а также из Мелеузовского района и Стерлитамака. В Уфе самыми недовольными снежными завалами оказались жители Кировского, а также Октябрьского и Ленинского районов. И только жители Демы отмечают, что у них снегоочистительная техника на улицах работает, как надо.

Фото: соцсети

- Из-за снегопада утро понедельника превратился в ад. Из двора не выехать, пробки на дорогах по 8-10 баллов. В автобусах не протолкнешься. И как в этих условиях не опоздать на работу? – негодует Клим Б.

- Никогда еще город так плохо не чистили. Лить реагенты до - 10 и вообще не чистить снег даже с центральных улиц. Что вообще происходит? – недоумевает Алексей П.

- Стоишь на остановке, как в тайге! Из-за метели превращаешься в снеговика, и только месяц сквозь снег в небе светит, - вздыхает Диана Г.

Судя по жалобам в соцсетях, аналогичная картина наблюдалась с утра абсолютно во всех районах Уфы.

Фото: соцсети

- Дороги во дворах вообще чистить не будут? При мне с утра 3 машины застряли. На Айской колея по колено, ходить невозможно! – жалуется Алия А.

- На парковке возле 5 лицея тоже творится ужас. Дети буквально падают под колеса, - возмущается Венера Н.

- Снег просто заблокировал выезды из спальных районов Уфы. Сегодня люди просто бросали свои машины прямо посреди дворов и уходили. Лопаты не справляются, дворников вообще давно не видели. Пешком пройти тоже невозможно. Все соседние дворы аналогично в беде, - ужасается Тамара С.

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ЧТО ОТВЕТИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?

В свою очередь Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве поручил министерству ЖКТ усилить работу по расчистке от снега дорог и домов.

- У нас циклон пришел, поэтому нужно усилить работу по уборке снега. Просьба: скоординируйте, пожалуйста, с главами работу, внимательнее отнеситесь. Потому что, похоже, снегопад не на один день», - обратился Хабиров к и.о. министра ЖКХ Ирине Головановой.

Еще ранее уфимская мэрия отчиталась о том, на уборку снега в городе брошены все силы. Сейчас на улицах работает 305 единиц коммунальной техники, а бороться с сугробами вышли 399 дорожных рабочих.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СНЕГОПАД?

По прогнозам синоптиков, сильные снегопады с метелями продолжатся до самого вечера 27 февраля, после чего ветер немного утихнет, хотя снежные осадки продолжатся. Слабый и умеренный снег будет идти всю первую половину марта, да и вообще, судя по долгосрочному прогнозу, первый весенний месяц отметится не погожими солнечными деньками, а пасмурной погодой и снежными осадками.