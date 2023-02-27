Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии из-за непогоды продлили ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Изначально на участке с 1194 по 1375 километр трассы М-5 «Урал» ввели ограничение вчера вечером. Из-за низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости на дороге было принято временно ограничить движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков.

Ограничительные меры должны были продлиться до 08:00 сегодняшнего дня, однако, как недавно сообщил Владимир Севастьянов, они продлены до 10:00.

– Время ограничения может быть изменено, – отметил глава ГИБДД республики.