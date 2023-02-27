МЧС Башкирии предупредило о сильном гололеде и снегопаде

Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о сильном гололеде и снегопаде.

Согласно данным ведомства, сегодня вечером, 27 февраля, и грядущей ночью на юге региона прогнозируется сильный гололед.

Также завтра в республике следует ожидать снегопадов. В южных районах сильный снег. Местами будет метель. Ветер будет юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 0,-5 градусов.

Из-за осадков на дорогах образуются снежные заносы, снежный накат, гололедица, а ночью – гололед, видимость ухудшится до 500 и менее метров.