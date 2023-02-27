Хабиров поручил МинЖКХ Башкирии усилить борьбу со снегопадами

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня, 27 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров поручил исполняющей обязанности главы регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирине Головановой усилить борьбу со снегопадами.

– Ирина Александровна, скоординируйте, пожалуйста, с работу главами [муниципалитетов] по уборке снега. Внимательнее, пожалуйста, отнеситесь, потому что похоже снегопад не на один день. У нас март всегда непростой, – заявил руководитель во время оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой.