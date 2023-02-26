Глава ГИБДД по Башкирии вновь обратился к жителям республики с важным сообщением

Фото: Рустем Ахунов

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям с предостережением. Как известно, в регион пришли снегопады и метели, поэтому в ближайшее время на дорогах будет наблюдаться ухудшение видимости до 100 метров и менее, синоптики прогнозируют гололедицу, снежный накат и снежные заносы.

- При таких погодных условиях следует быть крайне внимательными и аккуратными за рулем, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать необдуманных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, - обратился ко всем водителям Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Также глава ГИБДД по Башкирии отметил, что в связи с ухудшением погоды на самые загруженные автомагистрали направят 18 дополнительных экипажей ДПС.

- Помимо федеральных дорог, экипажи усилены на автодорогах «Уфа-Янаул», «Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки», «Уфа-Зубово-Чишмы», «Дюртюли-Нефтекамск», «Уфа-Инзер-Белорецк», «Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка», - написал в своем блоге руководитель ГИБДД по Башкирии.