Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ГИБДД Башкирии объявила о новых ограничениях на дорогах из-за непогоды. О новых ограничительных мерах в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Ограничено движение транспорта:

– с 09:00 до 14:00 с 67 по 205 километр на дороге Уфа-Инзер-Белорецк;

– с 09:00 до 12:00 с 0 по 55 километр на дороге Верхний Сарабиль – Кувандык;

– с 09:00 до 12:00 с 241 по 287 километр на дороге Магнитогорск-Ира;

– с 10:00 до 14:00 с 33 по 73 километр на дороге Уфа-Бирск-Янаул;

– с 10:00 до 14:00 с 0 по 98 километр на дороге Бураево-Старобалтачево-Куеда;

– с 10:00 до 14:00 с 0 по 55 километр на дороге Янаул-Татышлы.

Ограничения меры продлены:

– с 10:00 до 12:00 с 112 по 273 километр на дороге Уфа-Оренбург;

– с 10:00 до 12:00 с 1478 по 1548 километр на дороге М-5 «Урал».

– Время снятия ограничения может быть изменено, – отметил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.