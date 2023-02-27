В Уфе утром 27 февраля зафиксировали 9-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе в настоящее время зафиксированы девятибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса, в пробках застыли многие улицы города. Столпотворения из машин образовались на улицах Менделеева, Степана Кувыкина, Цюрупы, 50-летия Октября, Карла Маркса, Аксакова, Софьи Перовского, Сочинская, Заки Валиди, Пушкина, Коммунистическая, Революционная, Пархоменко, 50 лет СССР, Рихарда Зорге, Российская, Шафиева, Маршала Жукова, Уфимское шоссе, Трамвайная, Тоннельная, Сельская Богородская, Александра Невского, бульваре Ибрагимова, проспекте Октября и др.

«Яндекс. Пробки» прогнозирует, что ситуация на улицах города нормализуется к 10:00.