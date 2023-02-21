В первый месяц весны в Башкирии прогнозируются обильные снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорологи представили предварительный прогноз погоды на март 2023 года.

По данным сервисов Яндекс Погода и Gismeteo, в начале весны в Башкирии ожидается теплая, но пасмурная погода. Уточненный прогноз погоды от Росгидрометцентра поступит лишь в последние дни февраля. По предварительным данным, в марте 2023 года в регионе будет не так много ясных и солнечных дней.

Прогноз погоды на март 2023 в Башкирии

Предварительно, в начале марта в Башкирии прогнозируется небольшой снег, а средняя температура воздуха в дневное время суток составит -3, -6 градусов Цельсия. По ночам столбики термометров будут опускаться в среднем до -9, -13 градусов Цельсия. Однако ближе к концу месяца в темное время суток возможно возвращение морозов. Согласно прогнозу от сервиса Gismeteo в Уфе, например, в 20-х числах марта прогнозируются холодные ночи со средней температурой воздуха от -16 до 22 .

В остальные дни разница температур между светлым и темным временем суток будет не очень сильной. Периодически в марте 2023 года в Башкирии будет выпадать снег. Предварительно в первый месяц весны в республике прогнозируется как минимум 16 дней, когда будут выпадать осадки. Этот прогноз достаточно условный, но согласно средним многолетним значениям, этот месяц действительно достаточно снежный.

Будет снег в марте 2023 в Башкирии?

Синоптики прогнозируют в марте 2023 года в Башкирии время от времени снег с дождем. Согласно предварительному прогнозу, снег с дождем пойдет в республике уже в последние дни февраля, а также после небольшого перерыва ожидается 4 марта. Этот прогноз, напомним, предварительный и характер погоды может резко измениться.

Аналитики Яндекс Погоды проанализировали погоду в марте за последние 10 лет и выяснили, что в среднем в первый месяц весны наблюдается всего один ясный день, 18 дней с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью.