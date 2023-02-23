В Башкирии в ДТП на заснеженной трассе едва не погибла 20-летняя девушка

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии на трассе из-за метели столкнулись два автомобиля. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне в Стерлитамакском районе. Там около 9 часов вечера на автодороге Стерлитамак-Стерлибашево столкнулись BMW530 под управлением 22-летнего жителя Миякинского района и Lada Kalina, которой управлял 22-летний житель Салавата. В результате аварии серьезно пострадала пассажирка Lada – 20-летнюю девушку с различными травмами увезли в больницу. Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают дорожные полицейские.

Фото: ГИБДД РБ

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, где 10 человек получили травмы, - рассказали в ГИБДД Башкирии.

Напомним, что ранее глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов сообщил о метелях и снежных заносах на дорогах и предупредил водителей, чтобы они были осторожны во время поездок.