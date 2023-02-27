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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:29

В Уфе из-за непогоды задержаны прибытие и вылет авиарейсов

Улучшение погодных условий ожидается ближе к вечеру
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 27 февраля, в международном аэропорту «Уфа» из-за непогоды задержаны прибытие и вылет двух авиарейсов. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Задержавшийся борт совершил посадку на запасном аэродроме в Екатеринбурге. Пассажирам, ожидающим в столице Башкирии вылета, как сообщается, были предоставлены прохладительные напитки, также планируется предоставление горячего питания.

Пресс-служба республиканского Минтранса утверждает, что улучшение погодных условий ожидается к 17.00 по местному времени.