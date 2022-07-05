Успеют за 4 месяца? Показываем, как сейчас выглядит место, где установят памятник Шаймуратову в Уфе

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

2022 год запомнится уфимцам открытием ряда важных культурных и развлекательных объектов. Этой весной жителей Кировского района порадовали появлением нового парка «Южный». А в прошлом месяце ко Дню города открылся реконструированный парк культуры и отдыха парк «Кашкадан». И вот грядущей осенью, уже ко Дню Башкирии, завершится благоустройство Советской площади: на территории будет установлен памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову.

Идею об установке памятника еще в июне 2019 года озвучил глава Башкирии Радий Хабиров. Весной 2020-го тогдашний начальник Главархитектуры Уфы Олег Байдин представил проект преобразования Советской площади.

Архитекторы предложили организовать на площади несколько небольших скверов с деревьями, установить памятник Минигали Шаймуратову и соорудить светомузыкальный «сухой» фонтан. Также задумка специалистов предусматривала ремонт фасадов близлежащих зданий, укладку на площади нового покрытия и замену фонарей. Участок улицы Советской от Пушкина до Октябрьской революции было решено замостить натуральным камнем.

Согласно проекту, пешеходную зону должны были ограничить автоматические блокираторы и стационарные столбики. Для автомобилистов планировалось оборудовать многоуровневые парковки на улице Цюрупы и в прилегающих к площади кварталах.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Инициатива была одобрена властями. Однако спустя месяц члены Российской академии художеств обратились к главе Башкирии Радию Хабирову с предложением пересмотреть проект реконструкции Советской площади.

Специалисты заявили, что памятник генералу Шаймуратову, который было решено установить посреди площади, необходимо дополнить «неким архитектурным ансамблем». В противном случае, по их мнению, «усилия по реконструкции Советской площади буду недостаточно эффективными и полными».

Глава Башкирии согласился с точкой зрения академиков и на своей личной странице в социальных сетях представил новую визуализацию того, как будет выглядеть реконструируемая площадь.

Фото: vk.com/radiyhabirov

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

1 сентября 2021 года завершился первый этап реконструкции Советской площади: был дан старт работе светомузыкального фонтана. Помимо этого, территория была расширена на шесть метров, было полностью обновлено дорожное полотно, установлена новая ливневая канализация и система наружного освещения, также здесь были размещены скамейки и высажены деревья.

Фото: ufacity.info

Этой весной на правительственном совещании Радий Хабиров поручил установить на Советской площади памятник генералу Минигали Шаймуратову ко Дню республики – 11 октября.

– Строителям и ЖКХ, и городу: мы 11 октября площадь с памятником должны открыть. Все, кто имеет к этому отношение, должны это сделать. Все уже. Делайте, пожалуйста, – обратился к чиновникам глава Башкирии.

«СБЕЖАЛ ИЗ КАБИНЕТА»

Начиная с весны Хабиров начал активно делиться подробностями благоустройства объекта. На своей личной странице в соцсетях руководитель региона продемонстрировал одну из 24 колонн, которые на Советской площади будут формировать ансамбль памятника.

В конце июня глава Башкирии дважды, по его словам, «сбежал из кабинета», чтобы лично посмотреть, как продвигается работа на Советской площади.

– Все тянет и тянет меня сюда. Памятник мы делаем всем миром, посвящаем всем нашим воинам и нашему генералу. Дела идут неплохо, – сказал Хабиров.

А на минувших выходных Радий Хабиров показал и сам памятник. Его, как утверждает глава республики, изготавливают в Москве в мастерской скульптора Салавата Щербакова.

Фото: vk.com/radiyhabirov

ПОЧТИ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Кстати, в конце прошлого месяца Уфа отобрала подрядчика на благоустройство Советской площади. Подготовкой площадки вокруг памятника займется компания «УралАгроТехСервис».

Подрядчик произведет демонтажные и строительные работы. Также он восстановит асфальтобетонное покрытие.

Предприятие согласилось выполнить работу за 94,4 миллиона рублей при начальной цене контракта в 105,5 миллионов. Согласно документации, работы должны быть выполнены до 1 октября текущего года.

ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

«Комсомолка» посетила место строительства памятника известному комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Сейчас здесь во всю кипит работа. К сожалению, территория объекта в настоящее время огорожена и попасть на нее просто так нет никакой возможности.

Благоустройство Советской площади должно завершиться уже этой осенью Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Тем не менее, даже из-за ограды можно оценить ход работы. Пока все выглядит не очень впечатляюще: на участке лишь установлены колонны, постамент для памятника и несколько архитектурных форм в далеком от завершения виде.

Однако в запасе у рабочих осталось еще больше четырех месяцев, и поэтому вполне вероятно, что уфимцы все-таки получат долгожданный объект аккурат ко Дню Башкирии. Надеемся, это будет не очередное «техническое открытие», как в случае с улицей Комсомольской и парком «Кашкадан».

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899–1943) в годы Великой Отечественной войны командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше четырех тысяч километров и внесла внушительный вклад в победу СССР над фашистской Германией.

3 860 воинов дивизии были награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза (самое большое количество среди всех дивизий сухопутных войск Красной Армии) и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей.

Генерал Минигали Шаймуратов погиб во время боев в Луганской области 23 февраля 1943 года.