«Сухой» фонтан, скверы и памятник Шаймуратову: в Уфе утвержден проект реконструкции Советской площади

13 Март 2020 2020-03-13T10:40:57+03:00

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На днях в БГПУ им. М.Акмуллы в Уфе состоялись общественные слушания, где обсуждалось будущее Советской площади и улицы Советской. Проект их преобразования представил начальник Главархитектуры Уфы Олег Байдин. Реализовать его собираются в этом году.

Согласно ему, на площади появятся несколько небольших скверов с деревьями, памятник Минигали Шаймуратову и свето-музыкальный «сухой» фонтан. Фасады близлежащих зданий отремонтируют, уложат на площади новое покрытие и заменят фонари. Участок улицы Советской от Пушкина до Октябрьской революции замостят натуральным камнем.

Пешеходную зону ограничат боллардами – автоматическими блокираторами, а также стационарными столбиками. Для автовладельцев планирует оборудовать многоуровневые парковки на улице Цурюпы и в прилегающих к Советской площади кварталах.

"Общественные слушания по организации в Уфе общественного пространства Советской площади и улицы Советской признаны присутствующими состоявшимися и действительными. Результат слушаний – положительный", - пояснили в мэрии Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU